المباركي: تمكين ديوان حقوق الإنسان لأداء مهامه

وطن النهار

أشاد رئيس ديوان حقوق الانسان السفير جاسم المباركي بدور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في دعم المؤسسات العربية.

وقال المباركي في كلمة ألقاها اثناء افتتاح ورشة عمل لاعضاء ومنتسبي ومتطوعي ديوان حقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان: إن الديوان يتطلع الى هذه الشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية التي دأبت على دعم المؤسسات الناشئة من خلال تقديم كل من الدعم الفني والعلمي واللوجستي بما يمكنه من استكمال اعمال الانشاء والاضطلاع بمهامه والدور المنوط به بالشكل الامثل في تعزيز وترقية حقوق الانسان وحمايتها في الكويت وليتسنى لنا المضي بخطوات أوسع في الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

ومن جانبه، توجَّه المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية بدولة قطر سلطان بن حسن الجمالي بالشكر للكويت والديوان الوطني لحقوق الانسان، لتعاونهما مع الشبكة العربية في تنظيم هذه الدورة التدريبية، معتبراً اعلان إنشاء الشبكة العربية تعزيزاً لحقوق الانسان وتنميتها وحمايتها واحترامها، واعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وان إحدى مهام الشبكة العربية هي بناء ورفع القدرات في جميع مجالات حقوق الانسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توافر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية.

وقال: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الدورة التدريبية التأسيسية في مجال حقوق الانسان، والتي عادت تستهدف المؤسسات المنشأة حديثا أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الانسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة والتعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، ما سيمهد الطريق لتعاون بنّاء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

ضمانات قانونية

واضاف: للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان آليات تعطي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات، ما يؤدي الى حماية الحريات الاساسية والكرامة الانسانية، وتلتزم الدول الاطراف في الاتفاقية، بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فيها، ولضمان التزام الدول بتنفيذ بنودها، يتم رصد الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية، والتي تنص عليها في بنود الاتفاقية، وتقوم هذه اللجنة باستعراض تقارير منتظمة من الدول الاطراف بالاتفاقية، تتناول كيفية تطبيق الحقوق التي تحميها ولضمان حماية الحقوق المذكورة في المعاهدات فلابد من تعاون اصحاب المصلحة، ومن أهمهم المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لما لها من موقع متميز بصفتها حلقة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، فهي الجسر المتين الذي يجري من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها، فلابد لهذه المؤسسات ان تقوم بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الانسان ببلدانها، والذي يتمثل في إحدى صوره، بالتعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، وهذا ما ستتعرفون عليها بشكل معمق خلال الأيام المقبلة.

وقال: ان مسيرة حقوق الانسان طويلة وشاقة وتحتاج صبراً ومثابرة وتفاؤلاً بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بايجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، وأبشركم بأن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغييراً نوعاً بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.

واختتم كلامه بالقول: اود ان اكرر شكري للكويت على تسهيلها تنظيم هذه الورشة والشكر موصول للديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت على حسن التنظيم والاستقبال، ولن أنسى شكر كادر الادارة العامة للشبكة على جهودهم بالتنسيق والتنظيم، كما اشكر اللجنة العمانية لحقوق الانسان لترشيحه احد مدربيه المتمكنين واشكره لحضوره وتعاونه في انجاز هذا البرنامج التدريبي.

