تزكية الكويت نائباً لرئيس «تنفيذي» مجلس الشباب العربي

وطن النهار

زكى «مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة» الكويتي محمد خالد الياسين لشغل منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، بعد تزكيته من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المكتب.

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبوغالي، إن منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، الذي استحدث مؤخراً ليكون من نصيب الكويت ممثلة بالياسين، يتكون المكتب من شباب يمثلون الدول العربية، موضحة أن المجلس يدعم ويساند الشباب العربي في المجالات التنموية، ويقدم التوعية والتثقيف لهم، ويحفزهم على المشاركة في التنمية المتكاملة، وذلك لتحقيق أهداف القومية العربية التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتعمل على تحقيقها.

بدوره، أعرب الياسين عن اعتزازه بثقة زملائه أعضاء المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الذين زكّوه نائباً لرئيس المكتب، معتبراً أنها خطوة جديدة في حياته المهنية، سيسعى من خلالها لتحقيق رسالة وأهداف المجلس، وسيكرّس جهوده لخدمة الشباب العربي.

وشكر الياسين المجلس على تزكيته، منوهاً بسعيه الدائم لاستقطاب الكوادر العربية الشابة، ومرحباً بالعمل الجماعي العربي، الهادف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في الدول العربية كافة.

