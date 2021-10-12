الكويت شاركت في اجتماع اتفاقية مناهضة التعذيب

وطن النهار

أكدت الكويت أمس الاثنين ان مشاركتها في الاجتماع الـ18 للدول الأطراف في (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) مستمدة من الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا حقوق الإنسان بكل تشعباتها.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في كلمة ألقاها امام الاجتماع إن هذه المشاركة تنسجم مع توجهات الدولة في التعاطي بشفافية مع كل الموضوعات التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف الغنيم أن مساهمة الكويت في الانتخابات التي ستقام خلال هذا الاجتماع للجنة مناهضة التعذيب تأتي انطلاقا من مساهمتها في دعم مجمل قضايا حقوق الانسان في العالم.

وأكد أن الكويت من الدول القليلة التي تحرص كل الحرص على تنفيذ كامل واجباتها بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية بمواعيدها المستحقة بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وشدد على أن هذا الالتزام ينبثق من روح المسؤولية والشفافية التي تتعامل بها الكويت مع قضايا حقوق الانسان وهو الأمر الذي رسخ العلاقة الطيبة والثقة المتبادلة بينها وبين مؤسسات حقوق الإنسان وكل لجان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

