كمال: «المشروعات السياحية» شوَّهت المواقع المميزة

وطن النهار

أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أن جزيرة فيلكا لها خصوصية لدى أهل الكويت، وأن الرؤية النهائية المستقبلية غير واضحة، مشددا على أن الجزيرة لها أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتراثية وسياحية وأمنية وغير ذلك وتجب الاستفادة منها بأمثل الطرق والأساليب.

وأوضح كمال في حوار خاص لـ «النهار» أنه تقدم بسؤال حول إنشاء مبان لخدمات على الواجهة البحرية، لكنه لم يُعرض على المجلس البلدي من قبل شركة المشروعات السياحية ولم يصل رد إلى المجلس البلدي من قبل البلدية حتى الآن.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون المشاريع التنفيذية في خطة التنمية متطابقة مع مشاريع المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلا أننا لاحظنا اختلافاً تزيد نسبته على 50% بين المشاريع التنموية المنفذة مسبقا مع المخطط الهيكلي الثالث للدولة، وتسبب ذلك في استنزاف لموارد مالية وبشرية وتعطيل زمني. وكشف كمال كثيراً من المهام الموكلة التي يقوم بها المجلس البلدي، وإليكم الحوار:

? بم تفسر انسحابك في بعض الجلسات من بند ما يستجد من اعمال المتعلق في دخول مواضيع بعض اللجان للجلسة الرئيسية مباشرة؟ وهل تجده أمرا سلبيا يؤثر في قرارات اعضاء البلدي؟

? خلال الفترة السابقة من عمر المجلس لاحظنا عرض بعض رؤساء اللجان في المجلس مواضيع اللجان على الجلسة الرئيسية للمجلس مباشرة وفي بند «ما يستجد من أعمال» ومن دون نقاشها في اللجان مما لا يعطيها حقها في النقاش والمداولة، بالإضافة إلى مفاجأتنا كأعضاء في عرض مواضيع مهمة لم تُناقش مع الجهاز التنفيذي والجهات ذات العلاقة، ومع تكرار هذا السلوك في جلسات عدة واعتراضي المتكرر، أعلنت عن اعتراضي المغلظ في هذه الجلسة بالانسحاب منها عند مناقشة بند «ما يستجد من أعمال».

مطاعم الواجهة

? كنت احد الاعضاء الذين كشفوا في احد اللقاءات التلفزيونية أن منح الاماكن للمطاعم على طول الواجهة البحرية لم يُعرض على المجلس البلدي.. فهل من مستجدات حول هذا الجانب؟

? نعلم جميعا أهمية موقع الواجهة البحرية والخدمات المقدمة عليها، وتقدمت بسؤال عن إنشاء مبان تابعة لشركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية لم تُعرض على المجلس البلدي، بل ناقشت «البلدية»، وللأسف، تُنشأ مرافق في مواقع غير مناسبة لهكذا خدمات ومن دون عرضها على المجلس البلدي. ومن الممكن توافرها لرواد الواجهة البحرية في العديد من المباني القائمة، وللأسف لم يرد إلينا من البلدية أي رد على هذه الأسئلة إلى الآن!

? هناك استياء كبير بين الاعضاء من آلية الردود على الأسئلة والاقتراحات، فما رأيك؟

? فعلا، هناك تأخير، وأحيانا إهمال في الرد أو الإفادة على أسئلة ومقترحات أعضاء المجلس البلدي، وأعتقد أن آلية متابعة الردود غير فاعلة وهناك تباطؤ وعدم رغبة البعض في الرد، بالإضافة إلى وجوب الحرص والمتابعة الدورية للأمانة العامة في المجلس البلدي.

? كيف تجد فاعلية المجلس البلدي بعد مرور ثلاثة أعوامٍ؟ وهل وصل إلى درجة القبول و الرضا من الموافقات في إقرار المشاريع؟ وكيف تجد نسبة الإنجاز بعد هذه الفترة؟

? أداء المجلس في النصف الأول من عمره كان جيدا، آخذين بالاعتبار أن المجلس الحالي أغلب أعضائه جدد وشباب، وقد تأثر الأداء في النصف الثاني من عمره بسبب جائحة «كورونا» والتي أثرت في أداء وزارات الدولة ومشاريعها والتي تعتبر أهم المواضيع في المجلس البلدي.

تعديل

? كنت ضمن 11 عضوا طالبوا بتعديل بعض مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016، لمثالب تؤثر في أداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.. لكن بقي الوضع على ما هو عليه!

? قانون 33 لسنة 2016 بحاجة إلى تفعيل لبعض مواده وتعديل على البعض الآخر، ومسؤولية الجهاز التنفيذي أيضا في تطوير بعض المواد في القانون لتفعيل دور «البلدية» الرقابي وتمكينها من تطبيق القانون بحزم.

? ما السبب الرئيس الذي جعلك تطالب بمصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040، بما أن «البلدية» تقوم حالياً بإعداد المخطّط الرابع، وبرهنت بأنك تخشى من عدم التوافق بين المشاريع والخطة التنموية ويجب أن تكون متطابقة؟

? تقدمت باقتراح على ضرورة الموافقة المسبقة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي للدولة قبل إقراره من المجلس البلدي، لأن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معني بإعداد مشاريع الخطة التنموية للدولة ومتابعتها، والبلدية تقوم بإعداد الخطة العمرانية المستقبلية للدولة في المخطط الهيكلي، ويجب أن تكون المشاريع التنفيذية في خطة التنمية متطابقة مع مشاريع المخطط الهيكلي الرابع للدولة. إلا أنه لاحظنا اختلافاً تزيد نسبته على 50% بين المشاريع التنموية المنفذة مسبقا مع المخطط الهيكلي الثالث للدولة، وتسبب ذلك في استنزاف لموارد مالية وبشرية وتعطيل زمني بالإضافة إلى عدم تطبيق ما خُطط له ومشاكل نعاني منها حاليا.

اعتراض

? ما تفسيرك لوجهة نظر الوزير وملاحظاته على صلاحيات المجلس خاصة في المشاريع المهمة؟ وهل هناك فجوة وتحدٍّ بين الطرفين؟ وبم تفسر استخدام المجلس المادة 25 بين حينٍ واخر واللجوء إلى مجلس الوزراء للفصل بين الطرفين؟

? المجلس البلدي سيد قراراته، وفق المادة 25 من القانون، فإن الوزير يخطر بقرارات المجلس البلدي وتوصياته للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوماً، وعليه فلا يحق له تعديل أو تغيير في صياغة القرار أو حذف بعض أجزاء من القرار، وللأسف لم يلتزم بعض الوزراء بالقانون!

? ما دور المجلس البلدي في إقرار اللوائح، لا سيما أن الدولة مقبلة على مشروعات مهمة وحيوية، مع العلم انه لم يتم سوى اعتماد سوى لائحة واحدة، وهناك لوائح معلقة لدى البلدية، فهل لديكم الوقت الكافي لاقرارها خلال سنة واحدة؟

? تقوم البلدية بإعداد اللوائح أو تعديلها ومن ثم تعرض على المجلس البلدي لإقرارها، وقد اعتمدنا لوائح عدة خلال عمر المجلس ولديها لوائح أخرى ستعرض على المجلس. وأتمنى على زملائي الأعضاء الإسراع في دراسة هذه اللوائح في اللجان وعرضها على المجلس.

فيلكا

? أكدت في تصريح لك أن جزيرة فيلكا ستكون ذات طابع متنوع، وستقدم فرصا استثمارية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهل استجدّ شيء حول هذا الجانب؟

? موقع جزيرة فيلكا مميز، وكانت مأهولة بالسكان ولها خصوصية لدى أهل الكويت، وخلال الفترة السابقة سمعنا بعض رؤى للدولة لمستقبل هذه الجزيرة، إلا أن الرؤية النهائية المستقبلية غير واضحة وآخرها ضمها مع بقية الجزيرة إلى خطة تطوير المنطقة الشمالية، فجزيرة فيلكا لها أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتراثية وسياحية وأمنية وغير ذلك وتجب الاستفادة منها بأمثل الطرق والأساليب.

? بصفتك رئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري، هل تعقدون آمالاً على هذه اللجنة وربط الماضي والحاضر؟

? يجب أن يزيد اهتمامنا في التراث والتاريخ لأنه يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على ما تبقى من الماضي، فقد تمت إزالة أغلب المعالم التاريخية والتراثية، ونتعاون في المجلس البلدي مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمهتمين في التاريخ والتراث الكويتي على المحافظة على بعض ما تبقى من المباني والمواقع التاريخية والتراثية ودعم برامجها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والسياحية وغيرها.

? أعضاء «البلدي» بينهم تعاون، وفي جانب آخر انقسامات في إقرار بعض المشاريع والمقترحات، فهل تعتبر حالة طبيعية أم ظاهرة تحتاج الوقوف عندها؟

? من الطبيعي الاختلاف بالرأى والرؤية بين الأعضاء، وقرارات المجلس تكون بعد النقاش والمداولة، ثم التصويت.

دروازة العبدالرزاق

? إصلاح دروازة العبدالرزاق خرج عن السيطرة ومازالت معلقة ولا نعلم الكرة في ملعب أي جهة أو إدارة، علما بأنك أحد أكثر أعضاء البلدي، الذي تحدث وطالب بهذا الأمر، فمتى ينتهي مسلسل نفق العبد الرزاق وتعود الحياة إلى طبيعتها في النفق، برأيك؟

? مضت سنة كاملة ومازال التقاطع المروري لدروازة العبدالرزاق مغلقاً، والنفق مغلق وفوجئنا بقرارات لا تتناسب مع الخبرتين العلمية والفنية للجهات الحكومية المعنية، برأيي ان القرار والعمل الميداني للإصلاح ليسا صعبين وغير مكلفين ولا يحتاجان كل هذا التأخير، وأنا متفائل بإصلاح النفق وفتح التقاطع المروري الفوقي، ويجب العمل الجاد بسرعة التنفيذ، خاصة أن الموقع في قلب العاصمة التجارية والإدارية والسياحية.

? طالبت في احد اقتراحاتك بإلزام مطاعم الواجهات البحرية توفير خدمات عامة ضمن مساحتها المخصصة، بـأنه يجب وضع شروط للمطاعم التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع بتوفير مصلى ومغاسل ودورات مياه، ضمن المساحة المستثمرة عن طريق أبواب خارجية تمكن مرتادي الواجهات البحرية من استخدامها، فما قولك؟

? طالبتُ بتوفير الخدمات الضرورية لمرتادي الواجهات البحرية ضمن المواقع المخصصة للاستثمار، ومن الممكن توفيرها من قبل المستثمر للمساحات الكبيرة ضمن عقده مع شركة المشروعات السياحية بالإضافة إلى سهولة صيانتها وتوافر البنية التحتية لها. وسبب هذه المطالبة قيام شركة المشروعات السياحية ببناء مرافق تشوه مواقع سياحية مميزة على الواجهة البحرية مع إمكانية توفيرها من المباني القائمة، وتقدمت بسؤال لمعرفة آلية وقانونية وإجراءات ترخيصها، إلا أنه لم يصل إليّ الرد إلى حينه.

مباني «الـ 50 عاماً»

? طالبت في أحد الاقتراحات بتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتهالكة، مشددا على ضرورة إجراء مسح ميداني شامل لتحديد جميع المباني التجارية والاستثمارية والسكنية المهملة أو المتهالكة أو المهجورة أو التي تتسبب في إحداث تشوه أو تلوث بصري، أو مرّ على بنائها أكثر من 50 عاماً في جميع محافظات الكويت؟

? هناك كثير من المباني المتهالكة والمهملة والمشوهة للمنظر العام وغير آمنة إنشائيا ولا تتناسب أيضا مع التطور العمراني في البلاد وهي منتشرة في مناطق متعددة وحساسة، ولدى «البلدية» لائحة تلزم ملاك هذه العقارات بهدمها أو ترميمها، اقترحت قبل أكثر من عام تشكيل لجنة من المتخصصين لوضع برنامج لتحفيز وتطوير المباني التي مضى عليها أكثر من 50 عاما مع إلزام الملاك تقديم تقييم إنشائي لسلامة هذه المباني المتهالكة والمهجورة وبعدها يتم اتخاذ القرار المناسب بالمحافظة أو الهدم أو التدعيم أو غير ذلك.

? دعيت إلى إعفاء المحال من رسوم ترخيص إشغالات الطرق، خلال جائحة «كورونا»، حيث أنها تسببت منذ فبراير 2020 في إغلاق كثير من الأنشطة في البلاد والعالم، فهل أُخذ برأيك في هذا الاعفاء؟

? تضرر العديد من أصحاب الأعمال خلال جائحة «كورونا» وأُغلق أغلب الأنشطة التجارية بسبب الإجراءات الحكومية الاحترازية. وكنوع من الدعم لهم، كان الاقتراح بإعفاء المحال من رسوم ترخيص إشغالات الطرق لمدة سنة مالية، لأنهم لم يستغلوا أو يستفيدوا فعليا من هذه المساحات التي دُفعت رسومها مسبقا.

سؤال نوعي

? قدمت سؤالا مهما ونوعيا عن التصميم الزلزالي للمباني في الكويت، وأوضحت أنه رصد كثيراً من الهزات الأرضية في الكويت وفي مناطق مختلفة نتيجة زلازل حدثت في بعض الدول الإقليمية تقع على حزام زلزالي نشط، فهل وجد التأييد والنقاش أم مازال معلقا حتى الآن؟

? أرى ضرورة قيام البلدية بدراسة للمخاطر الزلزالية وتطبيق مخرجاتها في كود البناء، لأننا مقبلون على خطة عمرانية واسعة في مناطق جعرافية عديدة في الكويت مستقبلا، ويجب أن نراعي الأثر الزلزالي عند اختيار المواقع والاستعمالات في المخطط الهيكلي للدولة وأيضا عند تصميم وتنفيذ البنية التحتية والمباني فيها.

? طالبت بإنشاء مكتب لتسهيل معاملات ذوي الإعاقة.

? يجب أن توفر «البلدية» بخدماتها رعاية وتعاملاً خاصاً لذوي الاحتياجات خاصة، فلديهم مطالبات واشتراطات وحاجيات متعددة ومختلفة يجب أن تتناسب مع نوع الإعاقة وشدتها كما هو مذكور في قانون ذوي الإعاقة.

