البورصة تحت مستوى الـ 40 ملياراً مجدداً

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الأحمر، وسط عمليات بيع عشوائي على الاسهم في نهاية الجلسة ما ادى إلى تراجع جماعي للقطاع الامر انعكس بالسلب على القيمة السوقية التي تراجعت بنحو 315 مليون دينار بعدما اقفلت القيمة الاجمالية والسوقية للبورصة على 39,835 مليار دينار مقابل 40.150 مليار دينار في جلسة اول من امس الاحد.

حيث هبط مؤشرها العام 0.79%بنحو 54.10 نقطة وانخفض السوق الأول 0.79%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي تراجعاً بنسبة 0.56% و0.78% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة بنهاية جلسة امس نحو 375.75 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 16021 صفقة، حققت سيولة بقيمة 59.41 مليون دينار تقريباً. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 44?53 نقطة ليبلغ مستوى 5698?69 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?78 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 301?4 مليون سهم تمت عبر 11504 صفقات نقدية بقيمة 30?8 مليون دينار (نحو 95?4 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 58?96 نقطة ليبلغ مستوى 7411?54 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?79 في المئة من خلال 74?3 مليون سهم تمت عبر 4517 صفقة بقيمة نقدية بلغت 28?5 مليون دينار (نحو 88?3 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 33?7 نقطة ليبلغ مستوى 5937?45 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?56 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 221?9 مليون سهم تمت عبر 6410 صفقات نقدية بقيمة 22?2 مليون دينار (نحو 98?8 مليون دولار).

وشهدت القطاعات تراجعاً جماعياً امس بقيادة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.50%، يليه الخدمات المالية بنحو 1.36%، بينما كان الاتصالات الأقل خسارة بعدما هبط مؤشر القطاع بواقع 0.07%.

وجاء سهم «مراكز» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10.41%، فيما تصدر سهم «كميفك» القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 10.60%.

وتصدر سهم «بيتك» نشاط نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 7.59 ملايين دينار مُتراجعاً بنسبة 0.86%، في حين تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 25.93 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 4.40%.

