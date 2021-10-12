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مال وأعمال

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«نور الصالحية»: انتهاء الاستحواذ على «عقار»


أعلنت شركة نور الصالحية العقارية، عن النسبة المُحققة لعملية الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة عقار للاستثمارات العقارية. بحسب بيان للشركة على موقع البورصة، أعلنت «نور الصالحية» عن انتهاء فترة تجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في «عقار».
وأضافت أنه بناءً على كتاب شركة المسار للإجارة والاستثمار (مدير عملية الاستحواذ)، والذي يُفيد بأنه لم يتم تسلم أية طلبات من مساهمي «عقار» للمشاركة في عملية الاستحواذ، وأن النسبة المُحققة لعملية الاستحواذ هي (صفر%)؛ حيث لم يتقدم أي من المساهمين برغبته للانضمام في العملية.


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