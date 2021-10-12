3 علماء فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد

مال وأعمال

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنغريست وغويدو إمبنز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2021.

وفاز العالم الكندي كارد بنصف الجائزة، في وقت اقتسم فيه العالمان الأميركي أنغريست والأميركي الهولندي إمبنز النصف الآخر.

وأوضح المنظمون أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على «إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية» وتقديمهم «أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل». وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام، ويتقاسم الفائزون فيها مبلغا قدره 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وأضافت أن الفائزين بجائزة العلوم الاقتصادية لهذا العام أثبتوا أنه يمكن الإجابة على العديد من أسئلة المجتمع الكبيرة، بتقديم حلول عبر استخدام التجارب الطبيعية، من خلال المواقف التي تظهر في الحياة الواقعية والتي تشبه التجارب العشوائية.

وأشارت إلى أن ديفيد كارد وآلان كروغر (المتوفى الآن) استخدما تجربة طبيعية للتحقيق في كيفية تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التوظيف والهجرة والتعليم.

وقالت إن الحائزين جائزة العلوم الاقتصادية لعام 2021 جوشوا أنغريست وغويدو إمبينس طورا أساليب البحث التجريبي أيضا في مجالات عملهم.

وفاز بالجائزة العام الماضي الأميركيَان بول ميلغروم وروبرت ويلسون عن عملهما في تطوير المزادات التجارية.

