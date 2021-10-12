«وصفات»: نجاح جولة استثمارية بتقييم 10 ملايين دولار قبل الانطلاقة

مال وأعمال

صرح المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة وصفات العالمية، أحمد بن سلامه بأن الشركة أغلقت آخر جولة استثمارية والتي خُصصت للمستثمرين الأفراد، وقد نجحت الشركة في تأمين مبلغ 668 ألف دولار أميركي والذي يمثل 6.68% من اجمالي تقييم الشركة الذي بلغ 10 ملايين دولار أميركي من مستثمرين من داخل الكويت وخارجها. وقد أفصح بن سلامة عن أن المبلغ المحصَّل سيسهم بشكل أساس في تمويل تحضيرات الشركة التشغيلية من أجل انطلاقة التطبيق رسميا وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة. ومن الجدير بالذكر ان شركة وصفات العالمية هي الشركة المالكة لتطبيق وصفات وهو منصة الكترونية تمثل حلقة الوصل ما بين الطهاة المحترفين في مختلف أنواع المطابخ العربية والعالمية ومستخدمي التطبيق من مختلف الشرائح والتي تمكنهم من طلب الطعام والأطباق المفضلة لديهم من الطهاة المعروفين، ويعتبر تطبيق وصفات الأول من نوعه على مستوى العالم يشترك فيه الطهاة لخلق تجربة فريدة تسمح بتجربة المطابخ المختلفة حول العالم.

