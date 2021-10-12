شركة طيران ألغت 1000 رحلة.. في يوم واحد!

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أصبحت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة أطول بالنسبة لعملاء ساوث ويست، بعد أن ألغت شركة الطيران أكثر من 1000 رحلة أول من أمس، وهو ما يقرب من 27% من عملياتها اليومية، حيث يعد اليوم الثاني للإلغاء الجماعي من قبل أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في العالم.

وألقت الشركة باللوم في الإلغاء على مشاكل التحكم في الحركة الجوية ومحدودية التوظيف في فلوريدا، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN.

من جانبها، قالت إدارة الطيران الفدرالية، في بيان إنه لا إلغاءات متعلقة بالحركة الجوية. وأضافت إدارة الطيران الفدرالية: «حدثت تأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية لبضع ساعات بعد ظهر يوم الجمعة، بسبب الطقس القاسي على نطاق واسع والتدريبات العسكرية ومحدودية عدد الموظفين في منطقة واحدة من مركز التحكم في حركة الطيران على الطريق الجوي في جاكسونفيل». مع ذلك، لا يبدو أن شركات الطيران الأخرى تأثرت بشدة بهذه المشكلات، حيث ألغت أول من أمس شركة أميركان إيرلاينز 2% من رحلاتها، كما ألغت شركة سبيريت إيرلاينز المنخفضة الميزانية 2%، وفقاً لـ FlightAware. ويأتي الطلب الشديد على السفر، على خلفية امتداد عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم الاثنين بسبب العطلة الفدرالية.

