عمدة الحي المالي للندن: الكويت شريك مهم وتاريخي

مال وأعمال

أكد عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل أننا نمر بلحظة حاسمة لتعزيز التجارة العالمية والنهوض بالنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكويت شريك مهم وتاريخي للحي المالي لمدينة لندن والمملكة المتحدة بشكل عام، بشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية في الكويت.

جاء ذلك خلال حفل عشاء، أقامه الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح في القصر الأبيض على شرف عمدة الحي المالي الحالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل وعمدة الحي المالي المنتخب لمدينة لندن فينسنت كيفيني والوفد المرافق، وذلك خلال زيارتهم الرسمية للكويت. وذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس برفقة أفراد السفارة المعتمدين.

وقد رحَّب الشيخ مبارك العبدالله بعمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له بزيارتهم الكويت والتي تأتي بعد جائحة «كوفيد-19»، مشيرا الى أن الزيارة تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة والتي تمتد لأكثر من مئة عام، مؤكداً أن هناك المزيد من الفرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية وتطويرها، وأن القطاعين الحكومي والخاص في الكويت على استعداد للعمل على دعم تطوير هذه العلاقات بالتعاون مع قطاع الخدمات المالية في لندن.

من جهته، عبَّر عمدة الحي المالي اللورد ويليام راسل عن سعادته بزيارة الكويت، وبشكل خاص زيارة أسرة المغفور له الشيخ عبدالله مبارك الصباح في القصر الأبيض، قائلا إن «هذه الزيارة تأتي بعد الجائحة التي أدت الى تمديد فترة خدمتي لعام اضافي».

وأضاف: «هذه لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميعًا لتعزيز التجارة العالمية والنهوض بالنمو الاقتصادي بينما نعيد البناء بشكل أفضل بعد الجائحة. إن الكويت شريك مهم وتاريخي للحي المالي لمدينة لندن والمملكة المتحدة بشكل عام. لدينا شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية في الكويت».

كما تمت مناقشة الكثير من القضايا الأخرى الثقافية والاجتماعية والتعليمية المشتركة بين البلدين، حيث استُعراض نشاط مبرة الشيخ عبدالله المبارك الصباح التي ترعى برنامج منح دراسات عليا لطلاب وطالبات كويتيين وعرب بالتعاون مع برنامج المنح «مانشن هاوس» الدراسية الذي يشرف عليه مكتب عمدة الحي المالي لمدينة لندن، ومنها حصول طالب كويتي على تلك المنحة في السنة الاكاديمية الماضية. وتُبودلت في ختام الحفل الهدايا التذكارية.

