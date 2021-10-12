«الوطني» افتتح أحدث فروعه المتطورة للخدمة الذاتية في «الخيران سكوير»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن افتتاح أحدث فروعه المتطورة للخدمة الذاتية في الخيران سكوير، والذي يتميز بتقديم خدمات وحلول مصرفية استثنائية تمكًن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة ومن خلال أجهزة صراف تفاعلية هي الأحدث في العالم.

وسيكون بمقدور عملاء البنك إنجاز معاملاتهم بأنفسهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتوافر في الفرع جهاز للسحب الآلي، وجهاز الإيداع النقدي وكذلك جهاز الصراف التفاعلي، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات مخصصة للاجتماع بأحد موظفي البنك بعد إتمام حجز الموعد من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل والخدمة الهاتفية وأيضاً من خلال مسح رمز QR المتوافر بالفرع وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً وعلى مدار الأسبوع.

كما يوفر الفرع الجديد شاشات عرض للتعرف على كافة الخدمات والتحسينات الجديدة والعروض المتوفرة، إضافة إلى المساحات المخصصة لعقد اللقاءات وذلك وسط تصميم عصري لضمان راحة العملاء والحصول على تجربة مصرفية فريدة واستثنائية.

ويعكس الفرع الجديد حرص بنك الكويت الوطني على راحة عملائه أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية، وذلك بدءاً من التصميم الذي يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا وشاشات العرض المنتشرة في كافة أرجاء الفرع. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «يعكس الفرع الجديد حرصنا على تقديم خدمات مصرفية متميزة واستثنائية لعملائنا بما يضمن لهم الحصول على حلول مصرفية تواكب أحدث المستويات العالمية، كما يتماشى مع جهودنا في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة والتي تهدف إلى ترسيخ ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية».

وأضاف العثمان أن فرع خيران سكوير في مدينة الخيران بالإضافة إلى فرع غراند أفنيو يشكلان ثورة في مفهوم الفروع المصرفية التقليدية بدءاَ من التصميم وطريقة تقديم الخدمات التفاعلية والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المصرفية وخطوة هامة ورئيسية في رحلة تطورنا الرقمي.

وأشار العثمان إلى أن الوطني يسعى إلى حصول عملائه على أٌقصى استفادة ممكنة من خلال استراتيجيته التي تهدف إلى التكامل بين شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت وبين الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الأمر الذي يفسح المجال أمام توفير مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات للعملاء.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الكبرى على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 68 فرعاً على مستوى الكويت، بالإضافة إلى شبكة واسعة تتخطى 15,000 من أجهزة نقاط البيع وأكبر حصة سوقية في الكويت من أجهزة تقنية الدفع قريب المدى، كما يتميز بنك الكويت الوطني بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 355 جهاز سحب آلياً من ضمنها أكثر من 116 جهازاً للإيداع النقدي.

