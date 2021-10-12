الذهب يميل للهبوط مع تقليص التحفيز

مال وأعمال

مالت أسعار الذهب للانخفاض، بفعل مخاوف من بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تقليص تدابير التحفيز هذا العام، رغم بيانات وظائف ضعيفة صدرت يوم الجمعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1755.68 دولاراً للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1755.30 دولاراً.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة المرجح نتيجة للتحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز المشكلتين ما يقلل جاذبية الذهب.

وأظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 194 ألفا في سبتمبر، أي دون توقعات المحللين زيادة الوظائف 500 ألف وظيفة. في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 4.8%.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مقابل الين، في حين لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ أوائل يونيو يوم الجمعة ما زاد كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على المعاملات الفورية للفضة التي ظلت عند 22.66 دولارا للأونصة.

بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1027.37 دولارا.

وصعد البلاديوم 3% إلى 2139.85 دولارا بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

