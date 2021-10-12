«الأ?نيوز» يطلق حملة «تبرع لتعليمهم»

مال وأعمال

انطلقت مبادرة الأ?نيوز الخيرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي «تبرع لتعليمهم» امس الاثنين، والتي تهدف إلى جمع التبرعات الخيرية لتعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت، وذلك بهدف المساهمة في دفع جزء من الرسوم الدراسية لعدد 5000 طالب وطالبة، ودفع الرسوم كاملة للطلبة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم 500.

وقد أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي عن سعادته لانطلاق حملة «تبرع لتعليمهم» للسنة السادسة على التوالي في الأ?نيوز والذي يمنح الحملة فرصة أكبر لجمع التبرعات من الزوار من جميع الفئات، كما صرح الحساوي خلال زيارته لمقر حملة «تبرع لتعليمهم» في منطقة غراند بلازا: «لم يتوان الأ?نيوز خلال الخمس سنوات الماضية عن دعم حملة «تبرع لتعليمهم» حيث كان شريكًا أساسيًا في الحملة التي نجحت في تعليم عدد 18,388 طالباً وطالبة حتى الآن، ونأمل في تعليم المزيد من الأطفال من خلال جمع التبرعات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة».

وخصصت إدارة الأ?نيوز موقعًا خاصًا في منطقة غراند بلازا لتسهيل عملية التبرع، بالإضافة إلى توفير رابط للدفع الإلكتروني، علمًا بأن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها سوف تدخل الحساب الخاص لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وتدعو إدارة الأ?نيوز زوارها إلى دعم الحملة التي ستساهم في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة لإلحاق أطفالهم بالمدارس، وتحقيق استقرار اجتماعي يسهم في خلق جيل متعلم وواعٍ، حيث يشكل التعليم حجر الأساس لأي مجتمع مستقر، ويُمكن الأجيال القادمة من النهوض اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتؤكد إدارة الأ?نيوز حرصها على تبني ودعم عدد من المبادرات المجتمعية على مدار العام، وفي مقدمتها المبادرات الإنسانية، وذلك ضمن نهج المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات، التي تحرص بدورها على التواجد في الأ?نيوز كمقر لحملاتها التوعوية والتثقيفية، باعتبار الأ?نيوز الوجهة الأكثر زيارة في الكويت، وأحد أهم الوجهات التسويقية في المنطقة.

