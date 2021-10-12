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للشهر الثاني على التوالي لخامين

الكويت خفَّضت سعر النفط لآسيا في نوفمبر


خفضت الكويت أسعار البيع الرسمية لخامين من النفط تبيعهما لآسيا في نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لما أظهرته وثيقة تسعير.
يأتي الإجراء الكويتي، بعد قرار سعودي مماثل الأسبوع الماضي، حيث أعلنت «أرامكو» السعودية عن تخفيض أسعار بيع جميع أنواع النفط الذي تصدِّره إلى عملائها في آسيا.
وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز. تقل تخفيضات سعر خام التصدير الكويتي بنحو 5 سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته. قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/ دبي، بتراجع 15 سنتا عن الشهر السابق. وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو»، أكبر مصدِّري النفط في العالم، عن خفض سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى عملائها في آسيا بـ40 سنتاً إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ دبي، وهي أقل علاوة منذ مارس، وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ.


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