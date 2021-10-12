«أوابك»: المنطقة العربية الأسرع نمواً في الطلب على الغاز عالمياً

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شاركت الأمانة العامة لمنظمة أوابك في منتدى بتروليوم ايكونوميست حول «الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء في منطقة الشرق الأوسط» الذي انعقد يوم 11 أكتوبر 2021 في لندن- المملكة المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي. حيث قدم المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، ورقة بعنوان « الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية: عامل تمكين في عملية تحول الطاقة «، لإبراز أهمية الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، والدور الذي تسهم به مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال في عملية تحول الطاقة

أوضح خبير أوابك أن المنطقة العربية تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في الطلب على الغاز الطبيعي، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.8% خلال الثلاثة عقود الماضية، وهو ثاني أعلى معدل نمو بعد منطقة آسيا/المحيط الهادي، وأعلى من ضعف معدل نمو الطلب العالمي البالغ نحو 2.2%. ويعود ذلك إلى تنامي الطلب على الغاز في عدة قطاعات في مقدمتها قطاع توليد الكهرباء الذي يستحوذ على 52% من إجمالي الاستهلاك. حيث اتجهت العديد من الدول العربية نحو استخدام المحطات الغازية، ومحطات الدورة المركبة العاملة بالغاز لارتفاع كفاءتها التي قد تصل إلى 58%، مقارنة بنحو 31% في حال استخدام أنواع الوقود الأحوري الأخرى.

في الختام، أوضح خبير أوابك أن عدداً من الدول العربية لجأ إلى خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال للتوسع في استخدامه في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي عليها خاصة في شهور الصيف، وتقليل الاعتماد على النفط والمنتجات البترولية لتحقيق فائض منها بغرض التصدير.

وقد قامت الكويت بتشغيل «مرفأ الزور» أول مرفأ بري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في يوليو 2021، والذي تقدر طاقته التصميمية بنحو 3 مليارات قدم مكعباً/ اليوم وهو الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

