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مال وأعمال

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لصفقة أنابيب الغاز «أرامكو»: قرض بـ 14 مليار دولار


كشفت مصادر أنَّ شركة أرامكو السعودية طلبت من بنوكٍ ترتيب قرض من المتوقَّع أن يتراوح بين 12 و14 مليار دولار تخطط لتقديمه لمشتري شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز المملوكة لها، وفق وكالة «رويترز».
تأتي صفقة بيع حصة من خطوط أنابيب خطوط الغاز، ضمن الخطط التي تطوِّرها شركة النفط السعودية العملاقة لجمع أموال من خلال بيع أصول.
كانت مصادر قالت لـ«رويترز»: إنَّ «أرامكو» قد تجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها. ستُعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض جاهزة بالفعل بقيمة تبلغ نحو 80% من السعر. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أنَّ «أرامكو» تسعى للحصول على أكثر من 15 مليار دولار من عملية بيع حصة بخطِّ أنابيب الغاز في واحدة من أكبر عمليات فصل الأعمال من قِبل شركة الطاقة العملاقة.
وأفادت مصادر «بلومبيرغ» بأنَّ هذه الشركات قدَّمت أواخر الأسبوع الماضي عروضاً غير ملزمة لشراء الأصل الذي تعرضه «أرامكو»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وباعت شركة أرامكو السعودية، لتحالف دولي يضمُّ «إي آي جي»، وشركة مبادلة للاستثمار، حصة 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط الخام، التابعة لها، مقابل 12.4 مليار دولار.


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