الخام الأميركي فوق 80 دولاراً مكاسب النفط تتواصل مع زيادة الطلب

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في وقت تحاول الاقتصادات التعافي من جائحة «كورونا».

ودخلت أسعار النفط في رحلة صعود منذ نحو 7 أسابيع على الخام الأميركي، و5 أسابيع في «برنت»، وذلك مع تعافي الاقتصادات من جائحة «كورونا»، كما أنَّ ارتفاع أسعار الفحم والغاز يجعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، خاصة في ظلِّ انخفاض المخزونات، وقرب دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وزاد خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 83.54 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 1.9% إلى 80.82 دولاراً للبرميل بعد مكاسب بـ4.6% الأسبوع الماضي.

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة لوكالة بلومبيرغ: «من المرجح أن يؤدي قرار «أوبك+» بالامتناع عن زيادةٍ أكبر من المقرر في الإنتاج إلى تشديد السوق أكثر في الربع الرابع، خاصة مع استمرار نمو الطلب».

انخفاض تدريجي للأسعار

أدى قرار تحالف «أوبك+» التمسك بسياسة الإنتاج الرامية إلى إعادة 400 ألف برميل فقط يومياً إلى السوق في نوفمبر إلى زيادة ضغط أسعار الخام، ودفعها لاتجاه تصاعدي، خاصة أنَّ إغلب توقُّعات المحلِّلين كان يشير إلى أنَّ المجموعة ستضخ المزيد من الخام في الأسواق.

من جانبها، ترى كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة أوردتها وكالة «رويترز»، أنَّ أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، مضيفةً «مازلنا نتوقَّع أن تنخفض تدريجياً في العام المقبل».

