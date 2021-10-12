«شرم الشيخ» استقبلت أولى الرحلات السياحية البريطانية

مال وأعمال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات الجوية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن مساء السبت الماضي، وذلك بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، كان قد التقى السفير البريطاني بالقاهرة منذ ما يقرب من أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

