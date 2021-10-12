«صندوق المشروعات الصغيرة» يشارك في «إكسبو دبي»

مال وأعمال

يشارك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جناح الكويت من خلال تقديم مشاريع المبادرين في الكويت ليتم عرضها أمام زوار «اكسبو دبي 2020».

وقال مدير عام الصندوق عادل الحساوي في تصريح لـ«كونا» ان الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتاحة الفرصة لأصحابها في الاستثمار داخل وخارج الكويت.

واشاد الحساوي بدور وزارة الاعلام في اتاحة الفرصة للصندوق لعرض مشروعات المبادرين في «اكسبو دبي 2020» وبالتالي تحقيق اهداف الصندوق مبينا ان مشاركة الصندوق في جناح الكويت مستمرة ثلاثة أشهر بعرض 25 مشروعا وهناك جدول مختلف لكل اسبوع حسب تسلسل موضوعات «اكسبو دبي 2020» موضحا ان الاسبوع الاول هو اسبوع «الغذاء».

واوضح ان هناك اسبوعا للمخترعين واخر للتكنولوجيا وثالث للصناعات وغيرها من الاسابيع المميزة التي تعطي الفرص للمبادرين ورواد الاعمال لعرض مشروعاتهم وتحقيق التنوع المطلوب من تبادل للثقافات.

واشار الى ان جزءاً من مشاركة الصندوق عن طريق الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ‏من خلال خمسة مشروعات تشارك في المسابقات التي يقيمها «اكسبو دبي 2020» منها «الغوص التجاري في الكويت» وهو مشروع من مبادرين كويتيين لبناء المراسي والأعمدة المائية.

وعن «جناح الكويت» اكد الحساوي ان الجناح مشرف ومتعدد الافكار ويعرض التاريخ والثقافة ودور الكويت التنموي بتسلسل واضح وبطريقة انسيابية لمختلف الفئات العمرية من زوار المعرض.

وتأتي مشاركة الصندوق في هذا الاسبوع بعرض مشروعات «الغذاء» حيث قام المبادرون بتوزيع القهوة والمثلجات والتمور ومأكولات اخرى على زوار الجناح من مختلف دول العالم.

كما اشار الحساوي الى ان هناك مفاجآت من الصندوق تنتظر رواد الأعمال والمبادرين في المعرض خلال الفترة القادمة.