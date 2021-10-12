تصاميم أجنحة دول الخليج.. استدعاء للماضي ونظرة إلى المستقبل

مال وأعمال

تشارك الكويت في «إكسبو 2020» بجناح هو الأضخم في تاريخ مشاركاتها بمعارض إكسبو الدولية، وذلك من حيث الحجم والمساحة. ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة بالقرب من ساحة الوصل، ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».

ويتميز الجناح الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 4546 متراً مربعاً، بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية، ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى.

ويسرد جناح الكويت مقتطفات من الثقافة الكويتية وهويتها الخليجية، ويروي قصصاً من ماضي الأجداد والحاضر المعاش والمستقبل المشرق، مخصصاً ركناً للمرأة والأطفال، وفعاليات يقودها وينظمها الشباب، وممرات لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بسلاسة.

السعودية.. مرآة للماضي والمستقبل حاولت شركة بوريس ميكا أسوسيتس الإسبانية توفير رحلة لاستكشاف المملكة العربية السعودية، والتعرّف على ماضيها وحاضرها، ورؤيتها للمستقبل عبر محتوى يعكس تراث البلاد وطبيعتها ومجتمعها المتنوع. ويقع الجناح، الذي سيكون في منطقة الفرص، على 13 ألف متر مربع، وبشكل هندسي مبتكر يرتفع عن الأرض باتجاه السماء، في محاولة لتجسيد طموحات المملكة النابعة من تراثها.

جناح الإمارات

صمم المهندس الإسباني العالمي سانتياغو كالاترافا جناح دولة الإمارات في المعرض على شكل صقر يستعد للتحليق، في استدعاء لجزء أصيل من التراث الإماراتي وربطه برغبة البلد المضيف في التحليق نحو مستقبل أكثر تطوراً، كما يقول الموقع الرسمي للمعرض.

ويقام جناح الإمارات على أكثر من 15 ألف متر مربع، وهو مكون من أربعة طوابق؛ أحدها (العلوي) على نحو 1120 متراً مربعاً، وهو مخصص للضيافة. وطابق بمساحة 584 متراً مربعاً مخصص لتقديم الدعم، وطابقان للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع.

النبالة القطرية المهندس الإسباني سانتياغو كالاترافا تولى أيضاً تصميم الجناح القطري في المعرض، والذي يعتمد على 4 عناصر تشكّل شعار النبالة القطرية، وقد أكد كالاترافا أنه ملتزم بجدول زمني صارم لتسليم الجناح خلال 5 أشهر.

وتبلغ مساحة الجناح المكتمل 620 متراً مربعاً، ويصل ارتفاع المبنى الرئيس إلى ما يقرب من 15 متراً. ويظهر تصور للجناح الناتج هيكلاً منحنياً على شكل شراع يتقاطع مع مبنى سفلي.

عُمان.. شجرة اللبان

يحاول جناح سلطنة عُمان، الذي سيكون في منطقة التنقّل، سرد حكاية السلطنة على مر التاريخ، بتصميمه المستوحى من شجرة اللبان، والتي أسهمت بدور رائد في تعزيز التجارة العمانية في حضارات العالم القديم.

وينفرد بتصميمه المعماري المستوحى من شجرة اللبان، وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني، مؤكداً أنه يدور حول هذه الشجرة العريقة.

البحرين.. غابة منطوية

حاول المهندس السويسري كريستيان كيريز، الذي صمم جناح البحرين، تقديم تجربة جديدة للزوار؛ عبر تصميم انطوائي لا يفرض نفسه بشكل كبير، ويجسد بشكل مبتكر جوانب مختلفة من البلاد.

والجناح مثل غابة، وفق تعبير كيريز، فهو يتكون من مساحة تشمل عدداً لا نهائياً من العناصر الرأسية والمائلة. وقال كيريز: “بحثنا في أكثر من 100 مفهوم لهذا الجناح».

