«إكسبو» استقبل 411 ألف زائر في أول 10 أيام من 175 دولة

مال وأعمال

بلغ عدد الزيارات لمعرض إكسبو 2020 دبي 411768 زيارة في الأيام العشرة الأولى من انطلاق المعرض.

وينتمي الزوار إلى 175 جنسية مختلفة وكان واحد من بين كل ثلاثة زائرين سائحاً أجنبياً من غير المقيمين في الدولة.

وقال ديمتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «كان الأسبوع الأول من إكسبو ناجحاً بلا شك. الأرقام التي نراها حتى الآن مشجعة للغاية وتظهر رغبة الناس في كل العالم لإعادة الاتصال ببعضهم والعمل معاً لمستقبل أفضل».

وأوضحت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، انه على الرغم من درجات الحرارة إلا أن أعداد الزيارة إلى إكسبو 2020 دبي خلال الأيام العشرة الأولى من الحدث وصلت إلى 411768 زيارة عبر التذاكر من 175 جنسية، وهي ليست بعيدة عند 192 دولة المشاركة في المعرض.

وأشارت ماكغي إلى أن الأسواق الدولية ساهمت بزائر واحد من أصل 3 زوار قدموا إلى إكسبو 2020 دبي، وهذا يعد إنجازاً مهماً، وخاصة أننا لم نصل ذروة السياحة الدولية في دبي، وعادة ما نشهد زيادة في أعداد سياح دبي في أواخر أكتوبر، مع بدء الإجازات في العديد من الدول وعطلة الأعياد، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تزايد السفر الدولي.

وأوضحت أن هذه الإحصائيات تمثل حملة تذاكر إكسبو 2020 دبي ولا تتضمن ممثلي والوفود والضيوف من المشاركين الدوليين والشركاء وجميع الشركاء، وأعضاء إكسبو، إنما فقط أصحاب التذاكر.

ولفتت إلى أن الأيام المتعددة والموسمية كانت الأكثر شعبية، موضحة أن زائراً من كل 5 زوار خلال الأيام العشرة الأولى، قدموا إلى المعرض أكثر من مرة.

وأوضحت أن 3 ملايين شخص تابعوا افتتاح الحدث الدولي افتراضياً، بالإضافة إلى 5 ملايين مشاهدة إضافية لمعرض إكسبو 2020 دبي الافتراضي منذ بداية أكتوبر الجاري.

وتوقعت ماكغي أن ترتفع أعداد الزوار إلى معرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، ولاسيما مع وجود برامج فعاليات مميزة وجديدة يومياً تجذب اهتمام الزوار.

وأوضحت أن هنالك اهتماماً من العائلات ليس فقط بالأجنحة وساحة الوصل إنما المناطق الأخرى مثل مناطق لعب الأطفال، ومع فتح الأسواق الدولية بشكل أكبر وزيادة أعداد السياحة الدولية، سوف نرى زيادة أعداد الزوار بشكل أكبر.

