سقف المطالبات.. «شلَّع»

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علمت النهار ان المشاركين في الحوار الوطني من كتلة الـ31 رفعوا سقف مطالبهم التي وضعوها على الطاولة على أمل تحقيق انجازات معقولة ومقنعة تصب في صالح الكتلة.

وكشف مصدر مطلع ان الحكومة تتجه لرفض أو التحفظ على عدد من القوانين المقترحة والتي تشمل تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس مثل صحة عقد الجلسات من دون حضور الجانب الحكومي والتصويت العلني في انتخابات مناصب مجلس الأمة والتي تشمل الرئاسة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب وكذلك الطعن بمرسوم حل مجلس الأمة وغيرها وستطلب ان يكون الرأي فيها للمجلس عبر التصويت عليها.



وأضاف المصدر أن بعض القوانين تحتاج إلى دراسة معمقة ووافية ولا يمكن ابداء الرأي فيها ساعة عرضها لذلك فإنها ستأخذ حقها من الوقت والدراسة.

وتوقع ان يتم التوافق على بعض القوانين وعرضها على المجلس بصورة متتالية، بينما سيتم بحث القوانين الأخرى بصورة متأنية. وذلك عبر الاتفاق عليها ووضعها ضمن الأولويات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وأكد المصدر ان الكلمة الفصل في الحوار ستكون لدى المراجع العليا من خلال تقارير سيقدمها المستشارون المشاركون في الحوار.