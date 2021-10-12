الأمير: الشعب العراقي أدى واجبه الوطني

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس العراقي د. برهم صالح وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب.

واشاد سموه بما حظيت به هذه الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب سائلا المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية العراق وشعبها كل التقدم والازدهار.



من جانبه بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة مماثلتين ضمنهما خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية العراق وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود حاملا رسالة خطية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ، كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لحضور النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.