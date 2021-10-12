الكويت تدعو إلى نقل «عدم الانحياز» من فكر حالم إلى سلوك قائم

الأولى

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ضرورة بذل ما يلزم لتعزيز دور حركة عدم الانحياز ونقلها من فكر حالم إلى سلوك قائم، مجدداً الدعوة لتضافر كل الجهود الدولية للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ كل القرارات والمرجعيات الأممية بغية إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل. وترأس الناصر، أمس، وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، والذي تعقد أعماله في عاصمة جمهورية صربيا بلغراد. وقال الناصر في كلمة الكويت أمام الاجتماع كلمة:

نجتمع اليوم احتفالا بالذكرى الستين لاجتماع الحركة الأول فإن ما تمثله هذه الذكرى تعد فرصة سانحة للوقوف مع الذات للتدارس والتباحث حول ما حققناه سوياً من إنجازات وما واجهناه كذلك من تحديات قد تعتبر بعضها وجودية بالنسبة لحركة عدم الانحياز ولعل أشدها هو تغير ميزان القوى في أعقاب الحرب الباردة قبل 30 عاما ما تطلب منا عزما أكبر وجهدا أوفر لتحقيق آمالنا والتمسك بتطلعاتنا في الثبات على مقاصد وأهداف حركة عدم الانحياز.. نثمن ما قام به المؤسسون من دور محوري قبل ستين سنة للمساهمة ?.في تحقيق التوازن على الساحة الدولية من خلال اعتماد المبادئ العشرة لمؤتمر باوندونغ القائمة على ما هو متعارف عليه في طبيعة العلاقات بين الدول والواردة كذلك في ميثاق الأمم المتحدة ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتغليب الحلول السلمية للصراعات بين الدول.



وأضاف: إن الكويت تؤكد مجددا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتقوية تعددية الأطراف حيث إنها الوسيلة الأنجع الأمثل لما نواجهه من عقبات وأزمات وأساس لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى أنه بعد أكثر من سنة وعشرة أشهر من جائحة فيروس كورونا والتي عصفت بالعالم أجمع هذا الوباء الذي اتصف بقوته وشراسته في إحداث الضرر وحصد أرواح البشر ومسَّ جميع أنماط الحياة اليومية بمختلف أوجهها ولعلها قد كشفت وبشكل لا لبس فيه التفاوت بين دول الحركة في الاستجابة للجائحة والتعامل مع آثارها وتداعياتها.



وشدد الناصر على أنه فيما يخص قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية فإن ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق يوميا ومنذ أكثر من 73 عاما من أوضاع أمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة إنما هو نتيجة لاستمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وإمعانها في سياساتها الاستيطانية والتوسعية وتدنيسها لحرمة الأماكن المقدسة وذلك بخرق صارخ للقانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم وغياب تام للضمير العالمي.

وجدد الناصر الدعوة لتضافر كل الجهود الدولية ومن بينها الدول الأعضاء في حركتها العتيقة للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ كل القرارات والمرجعيات الأممية بغية إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



واختتم وزير الخارجية: مضت ستة عقود على ولادة حركة عدم الانحياز وما تحمله من أهداف سامية ومبادئ راسخة في القانون الدولي وإذ تجدد دولة الكويت التزامها بهذه الأهداف والمبادئ فإنها تدعو جميع الدول الأعضاء لبذل كل ما يلزم وبما يعزز دور الحركة وينقلها من فكر حالم إلى سلوك قائم.