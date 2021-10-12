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وكالات تصنيف تتابع التقارب الحكومي - النيابي

حسام رجب
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

قالت مصادر موثوقة لـ«النهار»، إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتابع عن كثب خطوات التقارب الحكومي النيابي، مع الأمل في حلحلة الدين العام، وضبط النفقات، وصعود النفط، ما سيشكل مصدات قوية تحول دون خفض التصنيف مجدداً.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن تقييم جديد سيصدر قريباً، موضحة أن هناك محاولات جادة لتجنب التراجع في الفترة الحالية، حتى إقرار القوانين المهمة.
وتحدثت عن ترتيبات لدعم التصنيف الائتماني، تستهدف تقليص النفقات ووضع سقف لا يتم تجاوزه في الميزانية تحت أي بند من البنود، فضلاً عن الاستمرار في المشروعات المدرة للدخل وتعديل البيت الحكومي الاقتصادي من الداخل.

ومثلت ارتفاعات النفط فرصة لتنفس الصعداء، لكن الكثير من التقارير والخبراء يؤكدون أن الحاجة ماسة للغاية لاستمرار الاصلاحات، وعدم الاتكال على صعود الخام، خاصة فيما يتعلق بضرورة تنويع مصادرالدخل عبر إنشاء مدن اقتصادية وصناعية ومالية وغيرها.
ومع ارتفاعات الخام الأخيرة الى حدود 82.42 دولاراً، يتقلص العجز من حدود 12 مليار دينار متوقعة إلى حدود 3 مليارات او أعلى قليلاً.


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