السماح بإقامة المعارض المفتوحة الأحد المقبل

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قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة وفق الاشتراطات الخاصة التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

من جانب آخر وفيما أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة «كورونا»، د. خالد الجارالله، الانحسار الوبائي محلياً وخليجياً بشكل ملحوظ، أوضح بأن نسبة الوفيات بالفيروس هي الأدنى محلياً وخليجياً.

وأشار الى تكثيف التطعيم الميداني للعمالة، ورفع نسب التحصين مجتمعياً بالتوازي مع مراحل الانفتاح والترصد الوبائي فضلا عن تأمين الطعوم الموسمية للجميع.