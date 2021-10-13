النهار Plus

حددت مصممة الديكور الداخلي تغريد سراب أهم اسرار النجاح في مجال التصميم في حسن التعامل وسعة البال والقدره على التكيف مع الزبون وارضائه الى جانب الاخلاص والمحافظه على الثقة بين جميع الاطراف. واشارت الى ان التصميم عنوان المصمم ولكل تصميم حالة خاصة يعيشها ويتعايش مع جوانبها لحظة بلحظة لتكتمل صورة التصميم وتقدم ذوقه في نهاية الامر. وتناولت في حوار مع «النهار» بدايتها مع عالم الديكور وشغفها به وحددت الصعوبات التي صادفتها وتغلبت عليها!

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? كيف كان دخولك المجال؟

? كان دخولي المجال عام 2010 الا ان عشقي ومحاولاتي بالتصميم كانت منذ نعومة اظافري، واتضح ذلك جليا حينما اصبحت هوايتي وقد شعر الاهل بهذا الامر الى جانب المدرسة وباشرت الهواية في طريقة الترتيب والجمع بين الالوان وطريقة الرسم وحتى ترتيب الصالة وغرفة النوم في المنزل، فيما لاحظ الكثير اختياري الالوان المميزة واللافتة وكان الجميع يثني عليها وهنا قفز التساؤل في ذهني: لماذا لا ادخل مجالي المفضل بما انني احبه وايضا هواية احببتها منذ الصغر؟ واقتحمت المجال وأثبت جدارة بفضل الله.

? هل واجهت صعوبات وتحديات في المجال؟

? لا عمل من دون صعوبات وكل مجال يمر بعوائق لكن بالاصرار والتحدي تتجاوز اصعب الظروف، وفي مجال التصميم والديكورات تواجه المرء عوائق كبيرة متمثلة في اختلاف الاذواق لدى العملاء وكل شخص يحمل فكراً خاصاً به ومن الصعب ان ترضي الكل لكن لا بد ان تحاول حتى تصل الى نقطة الاتفاق في العمل.

? لكل مجال سر نجاح.. فما سر النجاح في التصميم؟

? اهم سر في المجال هو فن التعامل وسعة البال والقدرة على التكيف مع الزبون وارضائه الى جانب الاخلاص والمحافظة على الثقة بين مختلف الاطراف.

إبداع بلا حدود

? بم تنصحين محبي المجال والحديثين فيه؟

? انصح محبي المجال والحديثين فيه بضرورة التمكن من المجال بشكل علمي ومدروس لانه عمل ابداعي بلا حدود الى جانب تحديد الهدف من ذلك العمل والمجال غير الربح المادي والذي يعتبر جزءاً وليس كلاً، خاصة انه تقديم خدمة وليس سلعة ويعتمد على نشر الجمال والراحة النفسية في المكان المستخدم وعليهم ان يكونوا متمتعين بالهدوء الى ابعد حد وذلك لاختلاف البشر الذين يتعاملون معهم.

? هل لديك مشاركات محلية أو خارجية؟

? بانتظار فعالية كبيرة وهي عبارة عن معرض يضم نخبة من المصممين والفنانين التشكيليين عام 2022 وسيعلن عنه قبل تدشينه وكانت لدينا محاولات بالمشاركة في معارض محلية لكن نظرا لظروف جائحة «كورونا» لم تقم كما أنني قمت بزيارات لمعارض خارجية بالمجال من دون المشاركة فيها.

? ما خططك المستقبلية؟

? ترتكز خططي المستقبلية على الالتقاء بمصممين عالميين مشهورين والتعامل معهم وكسب الخبرة منهم الى جانب المشاركة في معارض عالمية ومحلية اكثر للاستفادة وتكوين افكار جديدة بالمجال.

الماضي والحاضر

? هل هناك اختلاف بين الماضي والحاضر فيما يخص التصميم؟

? التصميم أساسه واحد في نظري لكن التطوير والتحديث مطلوبان كسائر مناحي الحياة وحتى ذوق الانسان يتغير مع تغير العمر لان الانسان بطبعه يحب التغيير ويحب التطور فهذا ما يمنع ان نخلط بين الماضي والحاضر بشكل مدمج وجميل وهنا نؤكد ان المجال يقدم خدمة وذوقاً.. وأكرر دائما نحن نقدم خدمة وذوقاً.

? كيف تصفين علاقة المصمم بالافراد خلال العمل؟

? لا بد ان تكون العلاقة عميقة بين مختلف الاطراف حتى تصل الى عمل يرضي صاحبه، الى جانب عمل دراسة لنفسية الفرد واهتماماته لتقدم له تصميماً يناسب ذوقه ومزاجه.

? مَن مثلك الاعلى بالمجال؟

? ليست هناك اسماء محددة او معينة بل كل شخص له في هذا المجال ويقدم عمل جميلا اتابع اعماله سواء من داخل الكويت او خارجها وهناك اناس لديهم لمسة جمالية تشد الناظرين ونجد في اعمالهم تقارباً لاذواقنا. وهناك من خارج الكويت مصممون مبدعون خاصة وانني احب الاذواق الغربية.

? كيف تصفين المنافسة بالمجال؟

? المنافسة في المجال جميلة ولذيذة، خاصة ان المنافسين يحملون روحا راقية من خلال متابعتنا اعمالاً ومشاريع بعض في مواقع التواصل الاجتماعي ونتبادل الخبرات والملاحظات بكل شفافية ومحبة.

? هل لدينا ثقافة مجتمعية تجاه المجال؟

? من وجهة نظري ان المجتمع لديه ثقافة في المجال بشكل مُرضٍ لكن التوعية مهمة لتقديم هذا المجال بشكل علمي وشمولي حتى نصل الى اجوبة لاسئلة عدة مثل: من المصمم؟ ومتى نحتاجه؟ وهكذا.

مصاعب وعقبات

? ما المصاعب التي واجهتك؟

? تندثر المصاعب اذا كان التخطيط سليماً وكل مهمة نضع لها عوامل النجاح ستنجز بشكل مُرضٍ حتى وان واجهتها عقبات غير متوقعة وفي مجالنا بعض العقبات البسيطة تكون مرتبطة بالتنفيذ او الاشراف على العاملين بالمشروع وهنا يأتي دور اختيار الفريق المتجانس والمتفاهم لتنجح المهمة.

? هل التصميم يعبر عن حالة الشخص وأفكاره؟

? التصميم عنوان روح المصمم ولكل تصميم حالة خاصة يعيشها ويتعايش مع جوانبها لحظة بلحظة لتكتمل صورة التصميم وتقدم ذوقه في نهاية الامر.

? كل الافكار ناتجة من داخلك ام هناك تأثيرٌ خارجي لها؟

? غالبا الافكار الكامنة بداخلنا هي التي تقدم تصميماً جديداً ومنوعاً لاسيما ان للموهبه دوراً وللذوق مكاناً الا ان هناك تصاميم كثيرة نستنبطها من مؤثرات خارجية الى جانب مزاج الشخص وقت التصميم.

? كيف تبتعدين عن تكرار التصاميم في اعمالك؟

? المصمم لابد أن يكون مبدعاً وفناناً ويبتعد عن التكرار قدر الامكان الا ان هناك ملاحظة ان هذا الفن يحتوي على جوانب لابد ان تكرر في مواقع واوقات معينة، الا ان التجديد امر في غاية الاهمية ومعه لابد ان تكون في حالة تحديث دائم بالمجال ومتابع لكل ما هو جديد لكي يكون متوائماً مع تصاميمه.

? ما ابرز اهتماماتك الاخرى؟

يأتي التصميم والديكورات ابرز اهتماماتي وهناك مجالات اخرى أعشقها مثل الموسيقى والعزف على البيانو والبحر واحب اقتناء كل شيء متعلق بالاثاث واغراض المطبخ لكن «بدون طبخ».

? هل وجدتِ التشجيع في مجالك؟

? حينما تكون مؤمنا بما تقدمه من مجال جميل وغير ضار ومؤثر بشكل ايجابي فحتما ستجد التشجيع من المحيطين بك سواء من متابعيي أو أهلي او حتى العملاء الذين أتعامل معهم، الى جانب زملاء العمل والمهنة اجد الإشادات والتشجيع لما اقدمه من عمل وابتكار.

حرية الرأي

? هل المرأة حاصلة على حقوقها في مجتمعنا اسوة بالرجل؟

لاشك في أن دور المرأة في المجتمع أصبح يتسق ويتواءم مع فكرة الدولة الحديثة كما ان القانون يخضع له الجميع بغض النظر سواء كان رجلا او امرأة لذلك اجد ان المرأة في الكويت لا تعيش اي فروق او تمييزات لاسيما ان مجتمعنا يتمتع بحرية الرأي وتبادل الأفكار بشكل مؤسسي داخل المجتمع وكفل لها تولي المناصب في مختلف المؤسسات الحكومية لذلك نجدها قاضية ووزيرة وسفيرة.

? التحرُّش الجنسي هل هو مشكلة ام ظاهرة؟

? نحن بالكويت «القانون سيد الموقف» لذلك ارى ان التحرش الجنسي هو حالات فردية ولا تشكل ظاهرة خاصة ان القوانين رادعة وواضحة وواجبة التنفيذ لكل من يتجاوز القانون، ويختلف هذا التحرش من دولة الى أخرى تبعاً للقوانين والرقابة التي تخضع لها هذه الدول.

? والعنف ضد المرأة.. ما كيفية علاجه؟

? يُعد العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، وفي الكويت هناك حالات فردية وتعتبر نشازاً في مجتمعنا الديموقراطي المتألف، والدولة لم تغفل هذا الامر بل تحاول ان تحد من هذا الموضوع بالقدر الذي يجعل حالات العنف شبه معدومة ومن اجل القضاء عليها لابد من تشريع القوانين ونشر الوعي المجتمعي بشكل اكبر واكثر، ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.

إيجابيات وسلبيات

? كيف تصفين مواقع التواصل الاجتماعي؟

? في مختلف مناحي الحياة لكل موضوع جانبان سلبي وايجابي ولكن يعود تحقيق الجانب الايجابي للشخص وتعامله؛ لذلك ارى ان مواقع التواصل الاجتماعي تحمل الجانبين وحينما نتحدث عن الايجابيات فهي تشمل اكتساب اصدقاء جدد، ونقل الأفكار والآراء المتعلقة بموضوع معين لعدد كبير من الأشخاص وبطريقةٍ سهلة، ووسيلة لتشكيل رأي عام فعّال وتشكيل رأي عام مساند لبعض القضايا، الأمر الذي ينتج عنه تغيير ايجابي في بعض مناحي الحياة، اما فيما يخص السلبيات فهي مخاطر الاحتيال أو سرقة الهوية بما يمكن الوصول الى المعلومات الخاصة التي تُنشر على الانترنت من أيّ شخص، واختراق خصوصية الأفراد وارتكاب الجرائم ضد المستخدمين يمكن أن يؤدي استخدام الشبكات الاجتماعية الى تعرض الأشخاص للمضايقات بشتى أشكالها، والتأثير في العلاقات الأسرية بشكل سلبي في نوعية العلاقات الأسرية وقوتها نظرا إلى كثرة ما يقضيه الفرد من ساعات طويلة في تصفح هذه المواقع.

