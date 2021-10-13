النهار Plus

أكدت عضوة المجلس البلدي مؤسِّسة شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، مها البغلي، اننا نعاني من ثقافة مجتمعية ذكورية، فمجتمعنا ذكوري حتى إن بعض النساء يفكرن بطريقة ذكورية ويستخسرن على المرأة ان تكون قيادية او تكون في مركز صنع القرار.

وقالت البغلي في تصريحات خاصة لـ «النهار» انه من الخطأ ان نقول هل المرأة الكويتية قادرة او غير قادرة، وذلك لانها اثبتت قدرتها ان تتحمل المسئولية وانها تقدر ان تعمل في اي مجال اقتصادي ومهني وسياسي حالها حال اخيها الرجل، ولكن السؤال متى؟ وكيف تمكن المرأة؟ وما التحديات؟

واضافت البغلي انه للاجابة عن هذا السؤال فان في مقدمة التحديات التي تواجه المرأة الثقافة المجتمعية، وذلك لانه حتى الان نحن نعيش في مجتمع ذكوري للغاية، حتى ان بعض السيدات يفكرن بطريقة ذكورية بل ان بعض النساء لا يعتقدن ان من حق النساء التساوي مع الرجل، ولابد في البداية من تغيير هذه النظرة والثقافة والتغيير لابد ان يبدأ من الاسرة والمدرسة وتعديل المناهج التعليمية لتأكيد دور المرأة في المجتمع.

واكدت البغلي ان من أكبر التحديات التي تعاني منها المرأة النظرة المجتمعية لها، ولإصلاح الأمر نحتاج برامج توعوية قوية جداً تبدأ من الأسرة والمدرسة، فالتغيير من اسفل الى اعلى بداية من تطوير المناهج الدراسية وايضا من خلال الأسرة.

وشددت البغلي على اننا محتاجون دعم القيادة السياسية لاعادة رؤية المجتمعات والثقافة المجتمع التي تتأثر بشكل مباشر بالرؤية السياسية او القيادة السياسية فهي اذا آمنت بالمرأة وعُينت في المناصب القيادية سواء وزيرة او في المجلس الامة او البلدي او في الهيئات الحكومية، وذلك لان المجتمع اذا رأى ثقة القيادة السياسية في المرأة واعتاد وجودها فسيثق بها تدريجيا في هذه المناصب، ولكن لا نرى استغلالاً أمثل للكفاءات النسائية في المجتمع الكويتي.

وذكرت البغلي أنه حين تقوم القيادة السياسية بإعطاء فرصة أكبر للمرأة سيرى المجتمع أداء المرأة ويتعود على رؤيتها على المقاعد، مشيرة إلى ان الاشكالية في نظرة المجتمع بأن المرأة لا تستحق، ما يبرز الحاجة إلى برامج توعوية تسهم في تغيير النظرة المجتمعية من الأسفل لجهة الأسرة والمناهج الدراسية، ومن الأعلى عبر الحكومة والقيادة السياسية لدعم وتعزيز دور المرأة ومكانتها في مراكز صنع القرار.

وأشارت البغلي الى أنه حتى لغوياً إلى اليوم غير مقبول تأنيث المناصب، وهو ما ينعكس نفسيا على قيمة المرأة وكأن هذا المنصب يعود للرجل ولكن مؤقتا أو تجاوزاً وضعنا المرأة في هذا المنصب، فبمجرد أن نغير المسميات فسنعطي انطباعاً للمجتمع بأن المرأة مساوية للرجل فعلا، وقادرة على أن تقوم بجميع الأدوار حالها حال الرجل.

وذكرت أنه منذ 2005 حتى الآن وصلت 6 سيدات إلى مجلس الأمة، والآن لا نائبة واحدة، ولذا فان العدد ولا الفترة الزمنية يمكناننا من الحكم العادل على أداء المرأة في المجلس، النقطة التي كنت اقصدها في مجلس الوزراء كقيادة سياسية هناك كفاءات عظيمة من النساء في المجتمع الكويتي، وهناك مجال أن يكون لدينا أكثر من وزيرة واحدة.

المرأة مؤهلة أكثر

وأكدت البغلي ان المرأة مؤهلة اكثر من الرجل فاذا نظرنا الى مخرجات التعليم فعدد الفتيات الخريجات من الجامعة اكبر من الرجال، كما أن نسبة نجاح البنات أعلى ‏من الشباب وتفوقهن وكفاءتهن موجودان ولكن الرغبة تنعكس على رؤية المجتمع، وذلك لأننا مجتمع ذكوري وللاسف أن بعض السيدات ‏يرون أنهن لا يستحققن ذلك، كما أن مسؤولية ‏ المرأة أو البنت إيمانها بنفسها اكثر، وأن تسعى وتطالب بحقها ولا تستحيي من المطالبة ‏بحقها وتعرف حقوقها وتثقف نفسها ولا تسكت عن حقوقها وأن تكون أكثر جرأة في الطرح وتسويق الذات.

‏ واوضحت البغلي ان من الضرورة أن يكون هناك ‏نظام التعيين عبر تطبيق نظام الـ «كوتا» الذي يعد من أفضل الحلول لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وهو مطبق في العديد من دول العالم الديموقراطية وذلك‏ حتى لو طُبق لدورات محددة ‏مثل ثلاث او أربع دورات حتى يصبح هناك مجال بأن تكون المرأة حاضرة وتكون لديها فرصة لأن تثبت وجودها في المجتمع وتعرف على عملها وأدائها ‏ويُعتاد أيضا على وجودها في صنع القرار ويثق بها ويرى إنجازاتها.

التنمر والانتقاد

وزادت البغلي اننا خلال 15 عاما لا نستطيع أن نقيم أداء المرأة بشكل صحيح ‏لأنها لم تحصل على الفرصة بشكل كاف كما أن المرأة عندما تصل إلى المنصب القيادي تتعرض للتنمر والانتقاد، سواء من المجتمع، وأحيانا من الإعلام الذي ينظر إليها نظرة قاسية، واقل غلطة يسلط الضوء عليها وذلك لأن غلطة المرأة بألف، مع أن هناك قياديين رجالاً يسوون الأخطاء ‏والإخفاقات ذاتها ويظلون في مواقع عملهم ولا احد يتكلم عليهم، وذلك لأنهم يتوقعون أن المرأة مثالية 100%، ولا يصدر عنها خطأ ‏رغم أنها إنسان يجتهد وقد يصيب ويخطئ ولكن في مجتمعاتنا خطأ المرأة لا يغتفر، مما يولد التخوف لدى السيدات اللاتي يملكن الكفاءة‏ خوفا من طرح انفسهن في هذا المجال، ما يعطي انطباعا في المجتمع من ان المرأة اذا وُضعت في المنصب لن تسوي شيئا مع أنهم لا يعطون ‏لها الفرصة الكافية للعمل والإبداع.

وشددت البغلي على أن القطاع الخاص أفضل للمرأة ‏وتمثيلها به أعلى وذلك لأن القطاع الخاص غير مقيد بالقوانين مثل القطاع الحكومي كما أن به مرونة اكثر ولكن احيانا يكون هناك بعض التحيز للرجل ولذا نحتاج تبنًّي المبادئ السبعة لتمكين المرأة التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة والقائمة على تحقيق المساواة والعدل في الفرص للمرأة ‏ في سوق العمل.

بيئة الأعمال

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واوضحت البغلي أن هناك تحديات عديدة في بيئة الأعمال في القطاع الخاص سواء للرجل أو للمرأة، لافتة الى ان التحديات موجودة ولكن المرأة لأن طابعها اجتماعي لكونها أماً ولديها مسؤوليات أكثر فإذا لم يوفر القطاع الخاص ‏الدعم خلال فترة الحمل أو الولادة فهذا يصعب عليه أن تستمر.

واكدت البغلي أنها سبق أن تقدمت بمقترح إلى المجلس البلدي لتوفير حضانات للأطفال في مواقع العمل التي بها اكثر من 50 امرأة او 200 موظف، وبالتالي ‏ستكون هناك حضانة في مكان العمل ما يساعد المرأة في الاطمئنان بشكل أكبر على طفلها كما سيساعدها على أن تستمر في تطوير التطور الوظيفي ولا تضطر إلى الجلوس في المنزل وتتأخر عن زميلها الرجل.

غياب المبادرات

وأضافت البغلي ان مبادرات دعم المشاريع الصغيرة‏ في الكويت لا تحتاج دعماً مادياً فقط بل تحتاج دعماً فنياً ومعنوياً من خلال اعداد بعض المبادرات لتأهيل الشباب قبل بدء مشاريعهم، خاصة أن أغلبهم يبدؤون مشاريعهم من دون خبرة حقيقية في تأسيس المشروع ولذلك فنحن نحتاج تأهيل الشباب على أسس علمية‏ في أساسيات رياده الأعمال قبل أن يتم تمويلهم في القطاعات، وبالتالي فالتحدي ليس في التمويل بل في توفير الخبرات العملية الحقيقية.

وشددت البغلي على أن الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج تطويراً لانه خلال الفترة السابقة لم يقم‏ بالدور الذي نتوقع منه، ولكن لا استطيع أن اضع كل اللوم على القياديين في صندوق وذلك لانه قانون صندوق في الكثير من البنود تعرقل ميكانيكية دعم الصندوق، في المشاريع وبالتالي فنحن نحتاج تعديل قانون صندوق حتى يعمل بطريقة فعالة.

حول نصائحها للمبادرات والخريجات الجدد قالت البغلي انها دائما تنصح الخريجين الجدد «وكذلك أولادي بضرورة التوجه إلى القطاع الخاص ولا يذهبون إلى القطاع الحكومي رغم التحديات التي ستواجهم في القطاع الخاص»، لافتة إلى أن الشباب‏ يستطيعون تحقيق النمو والنضوج خلال العمل في القطاع الخاص عكس العمل في القطاع الحكومي المتخم بالعمالة، وزادت البغلي أن الدولة خلال السنوات المقبلة لن تستطيع توظيف هذا الكم الهائل من خريجي الجامعات، ولهذا فلا بد أن نوجه أبناءنا للعمل الحر أو في القطاع الخاص رغم التحديات العديدة التي سيواجهونها ولكنهم سيتعلمون ويكتسبون خبرة اكثر وسينمون وظيفيا من خلال العمل في القطاع الخاص‏ عن العمل الحكومي، ولهذا فأنا اشجع دائما البنات والشباب على التوجه للقطاع الخاص، خصوصا في بدايتهم لأنهم يستطيعون تحمل المخاطر في هذا القطاع قبل الزواج وتكوين أسرة ويستطيعون بناء أنفسهم، كما انني متأكدة أنهم سيرون ثمار هذه المجازفة في المستقبل.

