النهار Plus

أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي السويدي رئيسة تنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. والتي شغلت سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأسواق أن الإمارات العربية المتحدة، ستتطلب ضم عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارة جميع الشركات المدرجة، في بورصاتها الثلاث، لتعزيز التنوع بين الجنسين. وشغلت السويدي منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة منذ أبريل الماضي، وقبل ذلك منصب نائبة الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ.

كما عملت سابقاً محاضرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضوة في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية. وتحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون تخصص الأسواق المالية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأحرزت بعض الشركات تقدماً، حيث قام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بتعيين هناء الرستماني رئيسة تنفيذية للمجموعة هذا العام.