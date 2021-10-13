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تُعتبر زرغونة نوري مقاتلة رياضية بطبعها، وكانت بطلة التايكوندو البالغة من العمر 22 عاما تطمح الى تمثيل أفغانستان في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن منذ وصول طالبان الى السلطة وتصميمها على منع النساء من ممارسة الرياضة، شعرت بالهزيمة.

وقالت زرغونة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزلها في هرات عاصمة غرب أفغانستان «انقلبت حياتنا رأسا على عقب». وأضافت «في الرياضة، عندما نخسر، نشعر بألم رهيب»، موضحة: «هنا هزمتنا حكومة طالبان».

تعتبر زرغونة نوري نجمة الأكاديمية الأفغانية. فازت باللقب الوطني في عام 2018، وهي الآن تدرب فريق السيدات في هرات.

تتذكر وهي محاطة بميدالياتها: «كان كل عضو في فريق التايكوندو يحلم بأنه في يوم من الأيام سنشارك في الأولمبياد، أو أننا سنرفع العلم الأفغاني في المسابقات الدولية». وتابعت «ولكن الآن علينا جميعا أن نبقى في المنزل. كل يوم نشعر بالاكتئاب أكثر».

وتعتبر رياضة التايكوندو من الفنون القتالية الكورية، حيث يقوم المتنافسون بتوجيه ضربات باليد والقدم الى خصومهم. وفي عام 2008، مُنح روح الله نيكباي أفغانستان أول ميدالية أولمبية في تاريخها بفوزه بالميدالية البرونزية في بكين في وزن 58 كلغ قبل أن يحرز الميدالية ذاتها بعد أربع سنوات في أولمبياد لندن في وزن 68 كلغ. تضم الأكاديمية الأفغانية الموجودة في هرات حوالي 130 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و25 عاما، قلن لوكالة فرانس برس انه لم يعد مسموحا لهن بالتدريب.

وقبل شهر تقريبا، أعلن المدير الأفغاني الجديد للرياضة والتربية البدنية بشير أحمد رستمزاي أن طالبان ستسمح بممارسة «400 رياضة». لكنه رفض القول ما اذا كان بامكان المرأة ممارسة واحدة منها.

بينما فرض الاسلاميون فصلا صارما عن النساء في الفترة بين عامي 1996 و2001 ، واستبعدوهن فعليا من أي نشاط رياضي، فقد حاولوا تقديم وجه أكثر اعتدالا للمجتمع الدولي منذ توليهم السلطة في منتصف أغسطس الماضي.

ويبدو أن حكومتهم سجلت العودة الى المدارس الاعدادية والثانوية للفتيات اللائي حُرمن من التعليم خلال فترة حكمهنَ الأولى. لكن التوقعات تبدو قاتمة بالنسبة للرياضة النسائية.

واعتبر عضو اللجنة الثقافية بطالبان أحمد الله واثق مؤخرا أنه «ليس من الضروري» أن تمارس المرأة الرياضة. الشريعة الاسلامية، بحسب الأصوليين، تستبعد التعليم المختلط وتُلزم المرأة باخفاء عورتها.

وقالت زرغونة نوري التي تدرس في السنة الرابعة من شعبة التربية البدنية في جامعة كابول: «لقد تدربنا جميعا وبذلنا قصارى جهدنا. لكن كل هذا كان بلا فائدة».

وأوضحت أن العديد من الرياضيات يختبئن في منازلهن خوفا من انتقام محتمل من جانب طالبان، مشيرة الى أنه عندما ينتهي بهن الأمر بالخروج، يرتدين البرقع، ولا يمكنهن حتى ارتداء أحذية رياضية.

ومع ذلك، فان البطلة الأفغانية السابقة تريد استئناف التدريب» حتى لا تهدر عشر سنوات من العمل الشاق». رغم أنها تعتقد أنها ستضطر الى مغادرة أفغانستان: «الظروف من هذا القبيل لا نرى فيها كيف نمضي قدما في البلاد».

وهكذا تدعو زرغونة نوري «جميع الرياضيين الدوليين والأولمبيين وأعضاء اللجنة الأولمبية» لمساعدة مواطناتها وهي نفسها “للذهاب الى مكان أفضل، حتى خارج البلاد».

وفازت زرغونة في 12 مايو من العام 2019 عندما كانت طالبة في الصف الثاني في مجال التربية البدنية بكلية التربية ومدربة فريق التايكوندو النسائي بجامعة هيرات، بالمركز الثالث في مسابقة اختيار منتخب التايكوندو الوطني التي أقيمت في وسط البلاد.

وشارك في هذه المسابقة ممثلون عن مقاطعات مختلفة وفريق مهاجر ايراني وأربعة فرق من محافظة كابول. وتلقت زرغونة مجلس ادارة وأساتذة وموظفو كلية التربية على هذا النجاح متمنين للسيدة نوري المزيد من التوفيق.

وتشعر زهرة البالغة من العمر 22 عاما وهي عضوة أخرى في المنتخب الوطني للتايكواندو بالـ«عجز». وقالت لفرانس برس ان جميع زملائها في الفريق، بغض النظر عن جنسهم، غير راضين عن وصول طالبان الى السلطة.

وأعربت زهرة عن أسفها لكون «حتى الرجال لا يتمتعون بكل حرياتهم»، معتبرة طالبان مازالت «كما كانت في الماضي». وختمت قائلة «لا ينبغي أن يقفوا في طريق الفتيات والنساء».

