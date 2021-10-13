النهار Plus

وصفت الرسامة العراقية المغتربة، إسراء الحاتمي، الرسم بـ «الملجأ» و«العالم» الذي تجد نفسها فيه، مشيرة إلى أن الفن أحد أقوى لغات التواصل الروحي.

وقالت الحاتمي في حوار مع «النهار»، إن المرأة كائن معطاء ومبدع بالفطرة، ورأت في مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للمرأة للإبداع والتطور والتعلم.... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? متى بدأت موهبتكِ؟ ومن الذي شجعكِ؟

? حبي للرسم ظهر في سنوات الدراسة الأولى حيث كنت أميل إلى تأمل البيئة المحيطة من طبيعة ووجوه وتفاصيل كثيرة، كانت تصيبني تخمة بصرية وكان لا بد لي من الرسم لاختزال كل هذه التفاصيل والمشاعر في قطعة ورق.. بالنسبة لي كان الرسم أول طريقة تعلمتها للتواصل.

كان لأبي وأمي والمعلمين في المدرسة الدور الكبير لتشجيعي في بدايتي. وفي الجامعة كان لأحد أساتذة مادة الرسم الأستاذ إبراهيم العبدلي الأثر الكبير في تقييم أعمالي وتشجيعي للرسم بجدية ومهنية أكبر.. وأنا أعتقد اليوم ان الرسام مهما قل او كثر من يشجعنه يجب أن يكون هو أول من يدفع بنفسه الى الأمام وان يتحرى الصدق والشفافية بقدراته وبعمله الفني.

? ماذا يمثل الرسم لك؟

? الرسم بالنسبة لي هو الملجأ والعالم الذي أجد فيه نفسي، لا اعتقد انني وجدت الرسم في وقت معين لربما ولدنا سوياً كالتوائم، أرى الفن واحداً من أقوى لغات التواصل الروحي والتي تحتاج إلى كم قليل من الكلمات والكثير من التأمل والتفكير العميق المنطقي وهذا ما يميز الفن كلغة حرة فكل انسان سيتلقى الفن بطريقة حرة معينة تختلف عن أي انسان آخر مهما اتضح الاتفاق العام.

درست تصميم الجرافيك رغبة مني بتوسيع مداركي الفنية واختزالها تكنولوجياً وعلمياً معاً ووجدت في تصميم الجرافيك منفذاً آخر لاحتمالات خلق الأفكار وتحدي النفس، والاختلاف الكبير في التصميم بأشكاله المختلفة الدعائية، الرتيبة والديناميكية كان ولايزال له دور كبير في تشكيل وتطوير نظرتي للفن وحاجات الانسان.

طقوس

? ما هي طقوسكِ وأـنتِ ترسمين؟ وعن ماذا تتحدث معظم رسوماتكِ؟

? واقعياً أحب التنظيم والشموع وان تكون اضاءة المرسم مناسبة، ذهنياً وهو الأهم اعتمد كثيراً على خلق أجواء خاصة لي في الرسم وكل لوحة بالنسبة لي لها قصتها الخاصة من ألوان وموسيقى، تجارب شخصية، شخوص وذكريات أو حتى وجوه عابرة، كلها حاضرة في اللوحات مهما كانت بسيطة.

بشكل عام كمواضيع رسم لي تجارب مختلفة من مناظر طبيعية إلى وجوه خيالية مدموجة بمشاعر معينة بالطبيعة، شخصيات واقعية، إعادة احياء او التذكير بماضٍ جميل، انعكاسات زمانية ومكانية.

معظم لوحاتي كمواضيع ظاهرياً واضحة أما التفاصيل اللونية واجواء اللوحة فأحب ان اترك للمتلقي الحكم وفق نظرته الخاصة للوحة وأرى أن الشرح المطول عن العمل الفني يفقد العمل جماليته وايضاً يحدد المتلقي برأي معين عن اللوحة، جميل ان يترك موضوع اللوحة مفتوحاً لكل شخص رأيه الخاص بها وجميع الآراء تحترم، وهذا ما يميز الفن ليس بالضرورة ان يعطي الفنان رأيه الخاص بالعمل دائماً لأنه بذلك سيمنع عن المتلقي فرصة التفكير والتمعن البصري.

متنفس ومرآة

? ما هي طموحاتكِ؟

? أن أتمكن من استخدام الفن في التذكير بكل ما هو جميل ومندثر وان يكون لما اقدمه أثر جميل في نفس كل من يراه، ليس بالضرورة برأيي ان يكون العمل مبهجاً او حزيناً الأهم والاجمل ان يكون في نفس كل من يراه شعور معين قد يكون مزيجاً من عدة مشاعر او ذكرى معينة.

كما ذكرت سابقاً أرى ان الفن متنفس ومرآة ليس للرسام فقط بل لكل انسان يرى العمل الفني فالجميع لهم الحق بإدراك الفن والتمعن به قد يكون الفنان أداة روحية يستخدم ما يملكه من قدرات وان كانت متفاوتة ليساعد على نشر وخلق رؤى جديدة ومختلفة لمن حوله.

? ما هي مشاريعك المستقبلية؟

? تطوير قدراتي الفنية والتعلم من التجارب الفنية السابقة والحالية، وأن يكون لي مجموعات فنية تعكس كل منها الهوية العراقية والشرقية واتمنى أن يسعفني الوقت لعمل المشاريع الفنية الكثيرة التي افكر بها.

? إلى أي مدرسة تنتمين؟

? المدرسة الواقعية والتعبيرية.

? هل توجد أوقات محددة تفضلين الرسم فيها؟ وأي الألوان أقرب لنفسك؟

? في أي فرصة متاحة لي أقوم بحمل الفرشاة وأبدأ بالرسم قد ابقى احياناً لساعات متأخرة من الليل، لكني أفضل بالتحديد وقت الصباح الباكر، وبالنسبة للألوان أفضل الألوان الهادئة والأقرب الى الطبيعة ان كانت داكنة او فاتحة.

? هل رسمتِ لوحة تمثلكِ؟

? في الحقيقة جميع لوحاتي تمثلني بشكل أو بآخر.

? ما هي آخر أعمالك؟

? لوحة للملك الآشوري (أشوربانيبال) – ألوان زيتية، وبعض اللوحات لأغراض دراسية.

? كيف أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في دعمك؟

? لها أثر كبير بنشر الأعمال الفنية في العالم على اختلاف ثقافاته ومعتقداته من متذوقين للفن إلى رسامين محليين وعالميين، نقاداً ومثقفين والتواصل معهم والبقاء على اطلاع بالأخبار الفنية عالمياً ومحلياً كل هذا له الأثر العظيم في تحديث معرفة الفنان وتطوره فنياً واجتماعياً.

العراق

? ما هو أثر البيئة العراقية في لوحاتكِ؟

? للأسف لم أتمكن من العيش فترة طويلة في وطني العراق لأسباب كثيرة، لكنني تربيت على حب العراق بجميع تفاصيله الجميلة وبزياراتي له كنت اخطف الكثير من التفاصيل معي وهي كثيرة جداً لا اعلم ان كان يكفيني عمر معين لأتمكن من رسمها جميعها لكنني أتمنى ذلك.

? ما هي المكتسبات التي حققتها المرأة بعد 2003؟

? المرأة قوية في كل زمان ومكان وأعني بالقوية المرأة التي تتحدى الظروف التي تكون عكس طبيعتها الرقيقة التي خلقت عليها لتتمكن من المحافظة على نفسها وكيانها واحلامها في زمن كثرت فيه التحديات والتناقضات.

? كيف توفقين بين الارتباطات الأسرية والعمل؟

? أنا أم ورسامة ومصممة غرافيك في وقت واحد وفي الحقيقة لا يوجد جدول تنظيمي معين لأن الأولويات تختلف في كل يوم لكنني أحاول أن اعطي كل شيء حقه، وأؤمن ان من يريد عمل شيء سيجد الوقت الكافي لذلك.

? ما مدى قدرة المرأة على القيادة والإبداع؟

? الإجابة صدقاً تعتمد على طبيعة المرأة الفطرية وهي مختلفة عند كل امرأة.. لكن المرأة المؤهلة فكرياً ونفسياً قادرة بالتأكيد على القيادة وهنالك الكثير من الأمثلة الحية في كل زمان ومكان.

? من أين تستمدين الإصرار والعزيمة؟

? ممّا أؤمن به من رسالة ومن الناس التي تحبني وتدعمني والتجارب الحياتية الجيدة وحتى السيئة.

? ما هو أكثر شيء أزعجكِ في ظل وجود كورونا؟

? الحد من الحركة والتواصل وانتشار رعب المرض والموت لكن كان الفن هو ملجئي حيث لا قيود مكانية او بشرية، لذلك كانت بالنسبة لي فترة فيها شيء من الإيجابية المختلقة.

حقوق

? كيف ترين واقع المرأة العربية اليوم؟

? أرى ان هنالك وجهين لواقع المرأة في زمننا ايجابياً وسلبياً على سبيل المثال للأسف نرى الكثير من اللافتات التي تنادي بدعم حقوق المرأة وحريتها في مجالات معينة فقط ولكننا لا نرى الكثير من الأفعال على ارض الواقع من دعم فعلي للنساء المهمشات بالذات واللواتي بحاجة فعلية للدعم الاجتماعي والمادي والنفسي، الانفتاح الكبير خلق نوعاً من التخبط أردى بالكثير من قيم احترام المرأة وحصل خلط كبير بين ما تحتاجه المرأة فعلياً من دعم وما بين رغبة الكثيرين بنشر معتقدات معينة تحت اسم حقوق المرأة، يجب ان يكون المجتمع اكثر انصافاً وشفافية بنوع الدعم الحقيقي الذي يقدمه للمرأة.

من جهة أخرى أكثر ايجابية أرى ان هنالك آفاقاً عريضة للمرأة للتعليم والتطور والإبداع خصوصاً مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت والتي اتاحت الفرصة للكثير من النساء بالعمل والتطور ثقافياً واجتماعياً.

? هل انتِ مع تشريع قوانين جديدة للحد من الاضطهاد التي تعانيه بعض النساء؟

? أكيد، ولا يكفي ان نذكر بأن المرأة هي نصف المجتمع فكيف بالاضطهاد والعنف الجسدي والنفسي ان يجعل لهذا النصف من المجتمع القدرة على الإنتاج والابداع وكيف للمجتمع ان ينهض ويتطور وهو يزج بنصفه الآخر نحو الهاوية؟.

وما تتعرض له الكثير من النساء ما هو إلا تحجيم لحقوقها وانسانيتها ولو أعطيت الفرصة التي تستحق والحياة الكريمة لكانت خير سند لكل من أراد لها حياة عزيزة باختلاف عمرها وتوجهاتها الثقافية، العنف ليس بالحل الذكي والحضاري، والمرأة كائن معطاء ومبدع بالفطرة ولها الحق بالعيش الكريم وان تترك أثرٍ لها في هذا العالم غير الألم والاضطهاد غير المبرر.

