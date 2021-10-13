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بغداد - الوكالات: أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن كتلة «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر جاءت حسب النتائج الأولية في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية في حين أعلنت قوى سياسية وفصائل مسلحة من الحشد الشعبي رفضها النتائج.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.

وينص الدستور العراقي على أن الكتلة التي تستطيع جمع 165 مقعدا في البرلمان الجديد يمكنها تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصاً تحالف «الفتح» وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في بيان «نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».

وفي اول تعليق له أعلن رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، امس رفضه نتائج الانتخابات بعد حصول تحالفه على نحو 14 مقعدا فقط، نزولا من 48. وقال العامري في بيان مقتضب «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة».

من جهته أعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن «ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث». لكن رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين قالت إن «الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد». وأضافت «حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية». ونقلت وكالة الأنباء العراقية امس عن فيولا فون كرامون قولها إن الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد وإن يوم الاقتراع «كان هادئاً ومسالماً» وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة مشيرة إلى أن البعثة رصدت «إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي».بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، امس فتح باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، وطعنت مجموعة «الإطار التنسيقي» بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات وقالت المجموعة في بيان صدر ليل الاثنين إنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين، على حد تعبيرها. وأضافت أنه حرصا على المسار الديموقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية. لكنها أشارت إلى أن المفوضية «لم تلتزم بجميع ما أعلنته من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك؛ نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين»، كما جاء في البيان.

