عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: رحب الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنتائج الانتخابات، وقدما تهنئتهما للفائزين بمقاعد في مجلس النواب والقوى المشكلة للبرلمان المقبل، حيث تصدر التيار الصدري النتائج الأولية. وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه على «تويتر» «أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة». من جهته عبر الرئيس العراقي عن تطلعه بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب. وقال صالح في تغريدة «أتقدم بأحر التهاني إلى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المتصدرة منها، ونتطلع بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح، ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته».

