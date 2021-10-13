عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه «سينهي استخدام السلاح خارج إطار الدولة»، وتعهد بـ«تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي»، معلنا عن «ترحيبه بكل السفارات» في البلاد. وجاءت تصريحات الصدر، في خطاب أعلن فيه فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد خلال انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة. وأضاف الصدر، في خطاب متلفز أن «كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة» وهدد بأن «أي تدخل سيقابل برد ديبلوماسي أو شعبي يليق بالجرم»، بحسب تعبيره. وقال الصدر في الخطاب إنه «آن للعراقيين أن يعيشوا بأمان بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروع وتنقص من هيبة الدولة». وأضاف «لن نسمح بالتدخلات على الإطلاق ومن الآن فصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الإطار، وإن كان ممن يدّعون المقاومة». كما تعهد الصدر بالعمل على «توحيد صفوف العشائر في حماية العراق واستقراره وألا يرفع السلاح خارج نطاق الدولة على الاطلاق».

وأضاف أنه «من الآن وصاعدا لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات»، متوعدا بمحاسبة «كل فاسد أيا كان». كما تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، ورفع قيمة الدينار العراقي. وتعهد بمحاربة الفساد، قائلا «لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلا: «ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين». وبالفعل، احتشد المئات من أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد، احتفالا بتصدر نتائج الانتخابات.

