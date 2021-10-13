عربيات ودوليات

إسطنبول - بيروت - الوكالات: هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في سورية قائلا ان تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سورية وأضاف أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير». وقال أردوغان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء «لم يبق لدينا صبر فيما يتعلق ببعض المناطق في سورية التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا». وقال «إننا مصممون على القضاء على التهديدات القادمة من هنا إما بالقوات العاملة هناك او بوسائلنا الخاصة». وقالت وزارة الداخلية التركية إن شرطيين تركيين لقيا حتفهما يوم الأحد في هجوم صاروخي موجه في منطقة أعزاز بشمال سورية قالت تركيا إن وحدات حماية الشعب شنته. من ناحية أخرى قال مكتب محافظ غازي عنتاب إن القذائف التي سقطت في منطقتين منفصلتين تسببت في انفجارات في منطقة كركاميس بمحافظة غازي عنتاب الجنوبية عبر الحدود من جرابلس السورية. وقال إنه لا يعتقد أن قذيفة ثالثة سقطت داخل جرابلس انطلقت من منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. ويسيطر مقاتلون مدعومون من تركيا على أعزاز وجرابلس منذ توغل أنقرة الأول في سورية عام 2016 في عملية استهدفت طرد مقاتلي تنظيم «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية السورية من حدودها مع سورية. ونفذت أنقرة عمليتين أخريين عبر الحدود في سورية ضد وحدات حماية الشعب استهدفت إحداهما منطقة عفرين. الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران. وقال المرصد إن الانفجارات تزامنت مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وسط أنباء عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة. ومنذ بداية سبتمبر الماضي، شهدت المنطقة أربع استهدافات لطيران مسير مجهول المصدر بحسب المرصد.

