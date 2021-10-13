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طهران - باكو - الوكالات: واصلت أذربيجان مناورات عسكرية بحرية تحاكي حماية البنية التحتية للطاقة والدفاع عنها في الجانب الأذربيجاني من بحر قزوين كما وصفت اتهامات إيران لها بوجود إرهابيين ومرتزقة على أراضيها بأنها «افتراءات».

وتأتي هذه المناورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأذربيجانية الإيرانية توترا على خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن تدريبات اليوم الأول ركزت على تحسين المهارات العملية للقادة وضباط الأركان في اتخاذ القرارات الآنية. وقد اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية نظيرتها الإيرانية بأنها لا تريد التوقف عما وصفته بحملة الافتراءات ضد أذربيجان، مؤكدة أن تلك الحملة لن تفيد إيران بشيء.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات إيرانية، في بيان، أعربت فيه عن رفضها الاتهامات الإيرانية، بوجود إرهابيين ومرتزقة على الأراضي الأذربيجانية. وأشارت إلى أن الجيش الأذربيجاني، المكون من أكثر من 100 ألف جندي، ليس بحاجة إلى المرتزقة حتى يقاتلوا في صفوفه، حسب قولها. وقالت إن «سبب الحملة هو منع الدخول غير القانوني للشاحنات الإيرانية إلى الأراضي الأذربيجانية، بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني».

