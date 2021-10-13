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عمَّان - الوكالات: اصيب عشرات الأشخاص بالتسمم في جرش الأردنية، فيما قامت السلطات بإغلاق احترازي لمحطة تحلية مياه في المحافظة. وقال موقع «عمون نيوز» امس إن عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه في جرش ارتفع إلى 30 حالة، وفق مدير مستشفى جرش صادق العتوم. وذكر العتوم «ارتفعت حالات الاشتباه بالتسمم في المحافظة إلى 30 حالة. أدخلت 5 حالات مستشفى جرش و5 حالات مستشفى الأميرة هيا العسكري»، مؤكدا أن «جميعهم في صحة جيدة». وجهز مستشفى جرش بقسم بسعة 11 سريرا للتعامل مع حالة التسمم.. استعدادا لأي حالات يتطلب إدخالها المستشفى». وأول من أمس، وجهت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في محافظة جرش احترازيا. واشتُبه في بداية الأمر بتسمم 17 شخصا من عائلتين في منطقة جبه في جرش.