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تونس- الوكالات: بعد 13 يوما من تكليفها تشكيل الحكومة في تونس أعلنت نجلاء بودن تركيبة حكومتها من 24 عضوا من المستقلين بينهم 9 نساء ما يعتبر نصيبا وافرا للسيدات لم يسبق أن حظين به في حكومات سابقة خاصة أن حقائب سيادية وحساسة منحت للنساء.

كوزارة العدل التي يعول عليها في فتح ملفات القضاء ومحاسبة الفاسدين ووزارة المالية التي تتعهد بإنقاذ البلاد من أزمتها المالية.

ولقيت تركيبة الحكومة الجديدة ترحيبا مبدئيا بتشكيلتها التي بدا واضحا فيها الاعتماد على الكفاءات المستقلة والشباب والنساء. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية» إن الحكومة التي ترأستها بودن كسرت حاجز جعل المناصب القيادية العليا جدا حكرا على الرجال ومنحت النساء فرصة إدارة الملفات الكبيرة في البلاد كالقضاء والمالية.

في حين توقع الناشط السياسي سرحان الناصري النجاح للحكومة الجديدة، مشيرا إلى الفرح الشعبي بتمثيلية النساء المحترمة في الحكومة الجديدة لأول مرة في تاريخ البلاد. وأضاف الناصري أن «الحكومة الجديدة مطالبة بالنجاح والعمل في انسجام وتناسق لإنجاح المسار الديموقراطي ولمحاسبة كل من يحاول ضرب المصلحة التونسية وتشويه سمعة الدولة في الخارج خدمة لأجندات إخوانية».

من جهته، وصف المحلل السياسي مراد علالة الحكومة الجديدة بحكومة «الكعب العالي» إشارة إلى أهمية تمثيلية النساء فيها، راجيا علو كعبها في إدارة شؤون البلاد.

وأوضح علالة في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الحكومة الجديدة تغيب عنها تماما الوجوه السياسية القديمة وتعرف تمثيلية مهمة للشباب والكفاءات الوطنية كما منحت فيها نجلاء بودن حقيبة الشؤون الاجتماعية لابن اتحاد الشغل مالك الزاهي بما يعنيه ذلك من تشاور بين رئيسة الحكومة والمنظمات الوطنية.

وفي أول ردود الفعل أبدى بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية ترحيبا بإعلان الحكومة والفريق الحكومي، قالت حركة الشعب إنها خطوة مهمة في المسار التصحيح.

ووصفها حزب التحالف من أجل تونس بأنها حكومة بعيدة عن الولاءات الضيقة ولوبيات المال والسياسة بينما قال حزب التيار الشعبي إنها تبدو حكومة بعيدة عن قبضة منظومة الفساد والإرهاب كما عبر حزب الائتلاف الوطني عن استعداده لدعم الحكومة بالتصورات والمقترحات للمرحلة المقبلة. وفي السياق، اعتبر اتحاد الشغل كبرى المنظمات في تونس أن إعلان الحكومة يعد خطوة إيجابية لمجابهة الملفات والمشاكل المتراكمة.

