عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية أمس بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت.

وأوضح أن هذه الهزة شعر بها سكان مناطق متفرقة في مصر، لافتا إلى أنه جار تحليل بيانات الزلزال والمناطق التي شعرت به. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة اختيرت أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيلاً حدوث أي زلزال من دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل المتوسطة القوى، ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

