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اعتذر اتحاد الكرة عن عدم استضافة منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) والتي كان من المقرر أن تقام في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 30 اكتوبر، وتضم المجموعة منتخبات الكويت والسعودية وأوزبكستان وبنغلادش التي تسبب عدم أخذ لاعبيها للقاح فيروس كورونا في اعذار الاتحاد عن الاستضافة.

وبعد أن راسل اتحاد الكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرات الدخول «الفيزا» وأهمها كتب تثبت حصول اللاعبين على اللقاح وذلك حسب النظم والبروتوكولات المعمول بها في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا، تفاجأ الاتحاد برد الاتحاد البنغالي أن لاعبيه جميعاً غير مطعّمين ولم يأخذوا اللقاح، الأمر الذي دفع مسؤولي الاتحاد الكويتي إلى عرض الأمر على الجهات المسؤولة التي رفضت بشكل قاطع دخول أي أشخاص غير ملقحين إلى البلاد في الفترة الحالية التي تشهد تراجعاً واضحاً في عدد الإصابات. وبينما يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته في معسكره الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، تبدو دبي الأقرب لاستضافة منافسات المجموعة خصوصاً أن الاجراءات الصحية هنالك أقل تشدداً. ومن المنتظر أن يستمر الأزرق في معسكره إلى أن يتحدد مكان التصفيات أو ربما تأجيلها إلى وقت آخر.

