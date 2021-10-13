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حقق السالمية انتصارا مستحقاً على الفحيحيل 31-28 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً تحقيق العربي انتصارا صعباً على القرين 25-24.

ورفع السالمية بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً من 3 انتصارات دون أي هزيمة، فيما بقي رصيد الفحيحيل خاليا من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي. وجاءت المباراة قوية وحماسية من الطرفين حاول من خلالها الفحيحيل تحقيق انتصاره الأولى في البطولة لكنه اصطدم بطموح السالمية الذي يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة الجدية على لقب البطولة. وتمكن السماوي من فرض أفضليته عبر تركيز لاعبيه على تنويع اللعب والهجوم باكثر من طريقة إلى جانب مراقبة مفاتيح اللعب في الفحيحيل وهو ما منحهم الفرصة في أخذ الأفضلية وتحقيق الفوز في اللقاء. وفي المباراة الثانية عانى العربي كثيراً قبل أن يخطف الفوز من القرين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين وهزيمة، فيما ظل القرين دون رصيد من النقاط. وظلت النتيجة متأرجة بين الطرفين في أغلب أوقات المباراة نظراً لتقارب مستوى الفريقين ولم يحسم العربي الفوز حتى الثواني الأخيرة ليحقق انتصارا غالياً.

