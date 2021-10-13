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هنأت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد إلينا رومانوسكي المتسابقين مالك معرفي وألطاف سليمان على مشاركتهما في النسخة الـ 125 من ماراثون بوسطن الذي أقيم أول من امس في المدينة الأميركية.

وتعبتر ألطاف أول كويتية وخليجية تشارك في هذا الماراثون العالمي حيث قطعت السباق بـ 4 ساعات و35 دقيقة. وسبق لألطاف أن شاركت في خمسة ماراثونات سابقة، بداية من ماراثون نيويورك في نوفمبر 2014 ، ثم لندن في أبريل 2016 ، وطوكيو في فبراير 2017 ، وبرلين في 2018 وشيكاغو في أكتوبر 2019.

وهناك الكثير من سباقات الماراثون التي تقام في عدة مدن حول العالم كمناسبات رياضية سنوية يتشارك فيها المتسابقون المحترفون إضافة الى الهواة، ومن بين هذه السباقات هناك 6 تعتبر الأكثر شهرة وإقبالا، وتتمتع بتغطية واسعة حول العالم، وهي، ماراثون نيويورك، وشيكاغو، وبوسطن، ولندن، وبرلين وطوكيو، والتي تسمى «الماراثونات» الرئيسية في العالم.

