محلية

فقدت الاسرة الرياضية نجم نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة اليد السابق صالح ضايف الذي انتقل الى رحمة الله أمس.

ويعد المرحوم من اللاعبين المميزين في حقبة السبعينات والثمانينات سواء مع النادي او المنتخب حيث دافع عن ألوان العنابي مع زملائه اللاعبين عندما كان لافتا في نتائجه، وشكل مع مجموعة من اللاعبين فريقا لا يستهان به انذاك امثال الحارسين خميس عاشور وفرج مبارك، والمرحوم الحلو فرهود وماجد سلطان. وكانوا من الاعمدة الاساسية للمنتخب الذي نجح معه بتحقيق العديد من البطولات منها البطولة العربية في 1979، وكذلك التأهل لكاس العالم 1982 في المانيا للمرة الاولي. وكان ما يميزالمرحوم القوة الجسمانية والتصويبات علاوة على الاخلاق الرفيعة.

وهو ينتمي لاسرة رياضية حيث إن شقيقه الاخر باسم كان قد مثل النصروالمنتخب الوطني لكرة اليد، كذلك صباح كان لاعبا لكرة القدم في نادي الشباب. والقسم الرياضي يتقدم بخالص العزاء لاسرة المرحوم، سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

