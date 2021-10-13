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غادر مساء أمس وفد منتخب كرة الطاولة لذوي الإعاقة؛ للمشاركة في بطولة «كوستا برافا» الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 14 حتى 16 أكتوبر الحالي في مدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا الإسبانية.

ويرأس الوفد المغادر رئيس نادي الإرادة للمعاقين دعيج الهاجري، ومعه تركي الشمري وفواز الهاجري (إداريين)، والمدرب أحمد فاروق، واللاعبون يعقوب الخليفة، ومحمد الرشيدي، وفهد العتيبي.

وأكد دعيج الهاجري أن مشاركة منتخب كرة الطاولة تعد الأولى بعد توقف طويل بسبب تبعات جائحة كورونا، وقال: «نتطلع لأفضل مشاركة ممكنة في البطولة الدولية المفتوحة، وقد قام الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بإعداد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، بغية المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، وذلك رغم المنافسة الصعبة المتوقعة من قبل المشاركين».

وأشاد الهاجري بالدعم الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير حمود فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا، واللجنة البارالمبية الكويتية، وحرصهما على دعم رياضات ذوي الإعاقة، وبذل كافة السبل التي من شأنها أن تسهم بتطوير قدراتهم الفنية، لرفع علم الكويت عاليا في البطولات الإقليمية والدولية.

