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تعادل كاظمة مع برقان 0-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية. ورفع كاظمة رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع برقان رصيده إلى نقطتين. وفي المجموعة ذاتها، تغلب الشباب على الساحل بهدف نظيف سجله السنغالي يوسو باي. وتصدر البرتقالي المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد فوزه في الجولة الأولى على الساحل 3-0، ويأتي الشباب ثانياً برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، ثم برقان برصيد نقطتين من مباراتين حيث تعادل في الجولة الأولى مع العربي الرابع بنقطة واحدة والغائب عن هذه الجولة. ويتذيل الساحل الترتيب بلا رصيد بعد تلقيه الهزيمة الثانية. وفي المجموعة الثانية، سجل النصر فوزه الأول الذي جاء على حساب الصليبخات بهدفين دون رد سجلهما النيجيري دينيس سيسوجو، ومحمد دحام. وحصد النصر أول 3 نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام التضامن 0-4.

