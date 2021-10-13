محلية

ينطلق في نوفمبر قال رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي ان الموسم المحلي للاتحاد (2021-2022) سينطلق في شهر نوفمبر المقبل ويتضمن عددا من البطولات للرجال والنساء بمختلف الفئات السنية ومشاركة جميع الأندية المحلية المنضوية في الاتحاد. وأضاف العنزي في تصريح لـ «كونا» ان الاتحاد سيدشن بطولاته بإقامة البطولة العامة لسباق الطريق للرجال للعمومي والشباب والناشئين والأشبال في 12 و13 نوفمبر المقبل بالطرق المحاذية لستاد جابر الدولي على أن تقام نفس المسابقة لفئة السيدات وبنفس المكان في 20 الشهر ذاته. وبين ان الاتحاد سينظم بعد ذلك عددا من البطولات العامة وكأس الاتحاد والتنشيطية لمنافسات المضمار والميدان في مضمار كيفان التابع للاتحاد على ان يختتم الموسم في مايو المقبل بإقامة بطولة الكأس مؤكدا ان لجان الاتحاد تعمل بكل جهدها لإنهاء الترتيبات لنجاح تنظيم هذه الأحداث الرياضية. وأوضح أن هذا الموسم يعتبر انطلاقة حقيقية للبطولات النسائية لألعاب القوى الكويتية اذ سينظم الاتحاد ثلاث بطولات خاصة بالنساء للمرة الأولى بتاريخه وسيتم اعتماد الأرقام المسجلة لللاعبات بالاتحاد الدولي للعبة لتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة هذه اللعبة الملقبة بـ «أم الالعاب» واختيار المميزات منهن لتمثيل المنتخب الكويتي في البطولات الخارجية.