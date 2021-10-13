دوليه

أجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إستونيا 1-0 أول من أمس في تالين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم كارديف سيتي كيفر مور التقدم لويلز في الدقيقة 12 اثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي. وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيد أن فوز رفاق نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة، أجَّل تأهل «الشياطين الحمر» إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 نوفمبر المقبل عندما تستضيف إستونيا.

وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا

المتصدرة والتي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث حلت ثالثة بخسارتها امام ايطاليا 1-2،

وقبلها امام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، أبقت تشيكيا على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروس بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).

وعززت تشيكيا موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي لعبت مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند ثلاث نقاط في المركز الاخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.

