دوليه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إقامة مباراة تاريخية تكريما للأسطورة الأرجنيتني دييغو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري. وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أول من امس، إنه سيتم تنظيم مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز على «كأس مارادونا» في العاصمة السعودية. وأرفق آل الشخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: «مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز». وتابع: «موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر».

