دوليه

عاود المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي تدريباتهما أول من أمس في صفوف برشلونة الإسباني، بعد غيابهما منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الإصابة. وقال برشلونة إنّ اللاعبين «شاركا في الحصة التدريبية مع المجموعة». وعانى ديمبلي من تمزق عضلي في فخذه الأيمن وخضع لعملية جراحية في يونيو الماضي، أما أغويرو الذي انتقل إلى الفريق الكاتالوني قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة حرة، فعانى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في التاسع من أغسطس الماضي. وقد يتواجد اللاعبان في القائمة المرشحة لخوض المباراة ضد فالنسيا الأحد المقبل ضمن المرحلة التاسعة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.

