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نشرت الفنانة نوال الزغبي? إعلاناً تشويقيا لأغنيتها المصورة الجديدة ?عكس الطبيعة وهي عنوان ألبوم سيتضمن 4 أعمال غنائية طرحت منه حتى الآن أغنيتي أرقص وعليه ابتسامة.

وكانت نوال روَّجت قبل أيام للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وكتبت أجي كده تيجي كدة.. عكس الطبيعة، وبسؤالها من أحد متابعيها عن موعد طرح الأغنية، أكدت أنها ستكون متوافرة خلال الأيام القليلة المقبلة فقط بعض اللمسات النهائية وستكون جاهزة.

وأغنية عكس الطبيعة تعد الرئيسية في ألبوم نوال الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

